التردد الجديد قناة أبو ظبي دراما 2021

قناة أبو ظبي دراما متنوعة وتبحث عما يرضي جميع الأذواق فيما تقدمه من مسلسلات ودراما سورية ومصرية وخليجية ترضي كافة المشاهدين العرب على مختلف ثقافاتهم، وتحرص القناة على جودة المسلسلات التي تقدمها من حيث المضمون الذي يتماشى مع رؤية المشاهد العربي في كل مكان من خلال الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

قناة أبو ظبي دراما

تأخذ الدراما الكثير من الوقت في المشاهدة وخاصة المسلسلات التي تحتوي على الكثير من القضايا العربية المتميزة والتي يتم عرضها بطريقة تجذب المشاهد، وتهتم قناة أبو ظبي بهذا المحتوى،

لم تتوقف القناة على عرض المسلسلات العربية ولكنها اهتمت بذائقة المشاهد العربي الذي يحب المسلسلات التركية ولذلك تقوم بعرض بعضها مترجم أو مدبلج إلى العربية.

اشتهرت قناة أبو ظبي كواحدة من القنوات المتخصصة في الدراما المتنوعة والتي تبث الجديد منها عبر فضائيتها المتميزة بجودة الصوت والصورة.

تردد قناة أبو ظبي دراما

يأتي تردد قناة أبو ظبي دراما على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات لتبث عدد غير هين من المسلسلات وكذلك بعض البرامج الجيدة التي تشد انتباه الجمهور ويقدمها بعض المشاهير، ويأتي تردد قناة أبو ظبي دراما كالتالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 11526 عمودي 27500 نايل سات 12467 عمودي 27500 عرب سات 10804 أفقي 27500

برامج قناة أبو ظبي

تقدم قناة أبو ظبي دراما مجموعة من البرامج الترفيهية التي يقدمها مشاهير الإعلام أو السينما مثل برنامج أنا وبنتي مع شريف منير أو برنامج كوكتيل الذي يقدمه الفنان هشام عباس مع نجوم الفن والسينما وغيرهم، بالإضافة إلى أشهر المسلسلات العربية المتنوعة التي تعرض الدراما المتميزة على مدار اليوم، ويمكن مشاهدة البث المباشر لقناة أبوظبي دراما عبر الإنترنت.