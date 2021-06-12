Take a fresh look at your lifestyle.


التردد الجديد لقناة أبوظبي الرياضية 2 على الأقمار الصناعية 

بواسطة Dweny Foly

تعتبر قناة أبو ظبي الرياضية الثانية من أهم القنوات الرياضية في الإمارات وفي الوطن العربي، حيث تحظي القناة بشعبية كبيرة وواسعة بفضل البرامج التي تعرضها والمباريات الحصرية التي تبثها ولعل آخرها المواجهات الخاصة بتصفيات كأس العالم لمنتخب الإمارات والمنتخبات العربية الآسيوية وغيرها المؤهلة إلي مونديال قطر 2022، بجانب مباريات في الدوري الأوربي والإنجليزي والعربي والدوري الإماراتي لكرة القدم بالإضافة إلي اهتمامها بالعديد من الألعاب الأخري مثل كرة السلة والفروسية،  وتتبع القناة شبكة قنوات سبورت الإماراتية ولها جمهور كبير في الإمارات وفي الوطن العربي وفي العالم أجمع.

وفي التقرير التالي نسلط الضوء علي قناة أبوظبي الرياضية الثانية، وتردد القناة علي النايل سات والعرب سات بالإضافة إلي أبرز برامج القناة وكذلك البث المباشرة لقناة أبو ظبي الرياضية الثانية ومجموعة قنوات أبوظبي الرياضية وكيفية استقبال القناة وغيرها من المعلومات المتاحة.

1 قناة أبوظبي الرياضية الثانية
2 كيفية تنزيل قناة أبو ظبي الرياضية الثانية
3 تردد قناة أبو ظبي 2

قناة أبوظبي الرياضية الثانية

تبث قناة أبوظبي الرياضية الثانية أون لاين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم العديد من البرامج الرياضية بجانب الكثير من المباريات الخاصة بكرة القدم المحلية الدولية وهي ضمن مجموعة قنوات سبورت الإماراتية والتي تشمل أبوظبي الرياضية الأولي وأبوظبي الرياضية الثالثة وأبوظبي الرياضية الرابعة وأبو ظبي الرياضية الخامسة ولها إشارة قوية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 ad sports
التردد الجديد لقناة أبوظبي الرياضية 2 على الأقمار الصناعية 

كيفية تنزيل قناة أبو ظبي الرياضية الثانية

يمكن لمشاهدي ومتابعة قناة أبو ظبي الرياضية من تنزيل القناة علي جهاز الاستقبال الخاصة بهم بكل سهولة وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول من جهاز الريموت كنترول علي قائمة الإعدادات.
  2. اختيار أيقونة التركيب من قائمة الإعدادات.
  3. بعد الضغط علي تركيب يتم اختيار الضبط أو التثبيت اليدوي.
  4. تحديد القمر الصناعي وهو النايل سات أو العرب سات حسب القمر المرغوب.
  5. إدخال معلومات القناة مثل التردد ومعامل التصحيح ومعامل الترميز والاستقطاب.
  6. الضغط علي أيقونة البحث والانتظار قليلا حتي ينتهي الجهاز من البحث عن القنوات.
  7. بعد الانتهاء من تنزيل القنوات يتم الضغط علي أيقونة الحفظ لتكون قناة أبو ظبي 2 وسط القنوات.

تردد قناة أبو ظبي 2

وفرت قناة أبو ظبي الرياضية الثانية أكثر من تردد علي الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات تسهيلا علي المشاهدين بجوادات عالية أتش دي وسي دي بصورة نقية وجودة تحقق مشاهدة ممتعة للمشاهدين والمتابعين حيث يمكن ضبط جهاز الاستقبال علي الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ معامل الترميز     الاستقطاب الجودة
نايل سات 11526 7/8 27500 أفقي  SD
نايل سات 11411   4/3  30000 أفقي   HD
نايل سات  12467 2/3 27500 أفقي   HD
عرب سات  11804 3/4 27500 أفقي  SD
Dweny Foly
قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

خطوات تنزيل تردد قناة براعيم الجديد علي سهيل سات 2021

أخبار التقنية

تردد قناة الشارقة الرياضية الجديد وأبرز البرامج 2021

أخبار التقنية

التردد الجديد قناة أبو ظبي دراما 2021

أخبار التقنية

تردد قناة دبي وان للأفلام والمسلسلات الأجنبية على النايل سات 2021

أخبار التقنية

ترددات قناة ناشونال جيوغرافيك ابوظبي

أخبار التقنية

ضبط تردد قناة سبيس تون للطفل على القمر الصناعي نايل سات

أخبار التقنية

كيفية تنزيل تردد قناة ليبيا الرياضية الجديد علي النايل سات

أخبار التقنية

تردد قناة روتانا سينما الجديد علي جميع الأقمار الصناعية

أخبار التقنية

تردد قناة عمان الرياضية الجديد علي النايل سات وعرب سات

أخبار التقنية

التردد الجديد لقناة العراقية الرياضية علي النايل سات وأبرز البرامج


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.