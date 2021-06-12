التردد الجديد لقناة أبوظبي الرياضية 2 على الأقمار الصناعية 

تعتبر قناة أبو ظبي الرياضية الثانية من أهم القنوات الرياضية في الإمارات وفي الوطن العربي، حيث تحظي القناة بشعبية كبيرة وواسعة بفضل البرامج التي تعرضها والمباريات الحصرية التي تبثها ولعل آخرها المواجهات الخاصة بتصفيات كأس العالم لمنتخب الإمارات والمنتخبات العربية الآسيوية وغيرها المؤهلة إلي مونديال قطر 2022، بجانب مباريات في الدوري الأوربي والإنجليزي والعربي والدوري الإماراتي لكرة القدم بالإضافة إلي اهتمامها بالعديد من الألعاب الأخري مثل كرة السلة والفروسية، وتتبع القناة شبكة قنوات سبورت الإماراتية ولها جمهور كبير في الإمارات وفي الوطن العربي وفي العالم أجمع.

وفي التقرير التالي نسلط الضوء علي قناة أبوظبي الرياضية الثانية، وتردد القناة علي النايل سات والعرب سات بالإضافة إلي أبرز برامج القناة وكذلك البث المباشرة لقناة أبو ظبي الرياضية الثانية ومجموعة قنوات أبوظبي الرياضية وكيفية استقبال القناة وغيرها من المعلومات المتاحة.

قناة أبوظبي الرياضية الثانية

تبث قناة أبوظبي الرياضية الثانية أون لاين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم العديد من البرامج الرياضية بجانب الكثير من المباريات الخاصة بكرة القدم المحلية الدولية وهي ضمن مجموعة قنوات سبورت الإماراتية والتي تشمل أبوظبي الرياضية الأولي وأبوظبي الرياضية الثالثة وأبوظبي الرياضية الرابعة وأبو ظبي الرياضية الخامسة ولها إشارة قوية.

كيفية تنزيل قناة أبو ظبي الرياضية الثانية

يمكن لمشاهدي ومتابعة قناة أبو ظبي الرياضية من تنزيل القناة علي جهاز الاستقبال الخاصة بهم بكل سهولة وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول من جهاز الريموت كنترول علي قائمة الإعدادات. اختيار أيقونة التركيب من قائمة الإعدادات. بعد الضغط علي تركيب يتم اختيار الضبط أو التثبيت اليدوي. تحديد القمر الصناعي وهو النايل سات أو العرب سات حسب القمر المرغوب. إدخال معلومات القناة مثل التردد ومعامل التصحيح ومعامل الترميز والاستقطاب. الضغط علي أيقونة البحث والانتظار قليلا حتي ينتهي الجهاز من البحث عن القنوات. بعد الانتهاء من تنزيل القنوات يتم الضغط علي أيقونة الحفظ لتكون قناة أبو ظبي 2 وسط القنوات.

تردد قناة أبو ظبي 2

وفرت قناة أبو ظبي الرياضية الثانية أكثر من تردد علي الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات تسهيلا علي المشاهدين بجوادات عالية أتش دي وسي دي بصورة نقية وجودة تحقق مشاهدة ممتعة للمشاهدين والمتابعين حيث يمكن ضبط جهاز الاستقبال علي الترددات التالية: