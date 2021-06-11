التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت علي النايل سات

تعتبر قناة أون تايم سبوت من أهم القنوات الرياضية في مصر وفي الوطن العربي، حيث حظت علي شعبية كبيرة من المشاهدين علي الرغم من حداثة انطلاق القناة، حيث حرصت القناة منذ البداية علي نقل المباريات الهامة الرياضية بعد أن نجحت في بث تصفيات كأس العالم من قبل التي شهدت وصول مصر إلي مونديل روسيا الماضي بعد سنوات من فشل الصعود بالإضافة إلي نقلها للدوري المصري بشكل حصري بالإضافة إلي بطولة كأس مصر وكذلك الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفيدرالية بالإضافة إلي تغطيتها كافة البطولات الرياضية مثل بطولات كرة اليد وكلة السلة وغيرها من البطولات جعلتها القناة الرياضية الأولي من حيث الشعبية وعدد المشاهدين.

وفي السطور التالية نسلط الضوء علي قناة أون تايم سبورت، والتردد الجديد للقناة علي النايل سات 2021 وطريقة استقبال التردد ، بالإضافة إلي برامج قناة أون تايم سبورت وغيرها من المعلومات المتعلقة.

قناة أون تايم سبورت

تعد قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، وهي قناة مصرية مجانية تعرض بث مباشر للمباريات المحلية والعربية وكل ما يشغل الشارع الرياضي في مصر والوطن العربي من أخبار وبرامج ومتابعة حية لكافة الأحداث الرياضية في العالم بمجموعة من الإعلاميين الرياضيين في مص وبأستوديوهات قبل المباريات تضم نجوم الكرة السابقين في الأهلي والزمالك ونجوم الكرة وأبرز النقاد والرياضيين.

وأطلقت قناة أون تايم سبورت بالتعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام وبين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد دمج قناتي أون سبوت التي أطلقت عام 2016 وبين قناة تايم سبورت التي أطلقت في عام 2019، وحصلت علي العديد من المباريات بشكل حصري علي شاشاتها مثل مباريات أفريقية ومباريات الدوري والكأس وتصفيات كأس العالم بالإضافة إلي ألمع نجوم الرياضة من المقدمين والإعلامين مثل أحمد شوبير وسيف زاهر، ومدحت شلبي، وطه إسماعيل، وحازم إمام، وعماد متعب، ومحمد فضل، ومحمد زيدان وغيرهم من النجوم.

أشهر برامج قناة أون تايم سبورت

تقدم قناة أون تايم سبورت العديد من البرامج المميزة التي نالت إعجاب واستحسان الكثير من المشاهدين بجانب الألعاب الرياضية وكرة القدم ومن أشهر البرامج المقدمة ما يلي:

برنامج تغطية خاصة: يقدمه الكابتن أحمد شوبير وبصحبته سيف زاهر وهو يغطي جميع الأحداث الرياضية.

ملعب أون: وهو برنامج يستضيف الإعلامي أحمد شوبير أو سيف زاهر، اللاعبين والمحليين الرياضيين وأبرز الشخصيات الهامة في مصر والوطن العربي ويناقش فيه أهم الأخبار الرياضية في مصر والعالم والأحداث الجديدة.

برنامج العين الثالثة: يقدمه مجموعة من الشباب ويناقشون فيه جميع الأسئلة التي تدور في عقول المشاهدين في الأحداث الرياضية المختلفة ويسلطون الضوء علي جميع المشاكل.

برنامج ميديا أون: تقدمه الإعلامية أميرة جمال، وتستضيف فيه الكثير من الشخصيات بالشأن الرياضي والمحللين الرياضيين والأحداث الجارية.

برنامج 180 ثانية: تقدمه الإعلامية آلا عمر وتعرض من خلاله الأخبار والأحداث لجميع الألعاب الرياضية وجميع الأحداث الرياضية في مصر وفي دول العالم.

برنامج ستاد مصر: هو برنامج يسبق المباريات التي تنقلها القناة بشكل حصري مثل مباريات الدوري والكأس وجميع المسابقات ويستضيف أبرز النقاد الرياضيين واللاعبين السابقين والمحللين.

طريقة استقبال تردد قناة أون تايم سبورت والتردد الجديد

يمكن للمشاهدين استقبال التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت علي القمر الصناعي النايل سات والاستمتاع بمشاهد المباريات في مصر بشكل حصري حيث يمكن تنزيل القناة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الذهاب علي قائمة الإعدادات بريموت جهاز الاستقبال.

اختيار الضبط اليدوي ومنها يتم إدخال نوع القمر والتردد والاستقطاب ومعدل الترميز.

الضغط علي أيقونة موافق ومنها يتم البحث عن القناة ضمن قنوات الريسيفر.

ويمكن للمشاهدين استقبال التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت من خلال ضبط الإعدادات علي النحو التالي: