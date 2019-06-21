التردد الجديد لقناة الجزائرية وان HD Eldjazairia one على القمر الصناعي نايل سات

تعد قناة الجزائرية وان هي أحد أهم القنوات الفضائية الخاصة التي تبث من داخل دولة الجزائر وتحرص على تقديم باقة من أهم البرامج الإخبارية المتنوعة على مدار اليوم، ولذلك استطاعت القناة تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من متابعي شاشة التليفزيون، ولم تقتصر مشاهدة القناة على مواطني الدولة فقط بل تمكنت من عبور حاجز البلاد وتمكنت من توسيع شهرتها لعدد من الدول في مختلف أنحاء الوطن العربي، وتزايد البحث في الفترة الأخيرة عن التردد الجديد لقناة الجزائرية وان وخاصًا بعد التحديثات التي قدمتها القناة لضمان البث بصورة واضحة دون تشويش أو تشفير.

التردد الجديد لقناة الجزائرية وان

حرصت القائمين على قناة الجزائرية وان على تقديم باقة متنوعة من مختلف البرامج لتكون مناسبة لمختلف الأجناس وجميع الفئات العمرية مما عمل على زيادة نسب مشاهدة القناة وتنوع مشاهديها من مختلف الأعمار وهي قناة حديثة الانطلاق حيث لم يمر على انطلاقها سوى سبعة أعوام فقط، وقد تم انطلاق البث الرسمي الأول للقناة في عام 2012 المادي تحت مسمى قناة الجزائرية تي في حتى تم تغيير اسم القناة للاسم الحالي “الجزائرية وان” Eldjazairia one وتنافس القناة حاليًا على تصدر قائمة القنوات الأكثر مشاهدة في الجزائر مقارنة بالقنوات التي تقدم نفس المحتوى، ولمشاهدة القناة يجب ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على هذه الترددات:

تردد قناة الجزائرية وان 2019 الجديد نايلسات التردد الإستقطاب الترميز 10922 رأسي 5/6 27500

قناة الجزائرية وان

تجاوز عدد القنوات الفضائية الخاصة في الجزائر أكثر من عشرين قناة تبث عبر الأقمار الصناعية المختلفة بالإضافة إلى القنوات اللتليفزيونية الحكومية التابعة للحكومة الجزائرية، وقد حرصت قناة الجزائرية وان على التميز في ما تقدمه من محتوى متنوع في مختلف المجالات الثقافية ورياضية والاجتماعية بالإضافة إلى البرامج الترفيهية المفضلة لدى عدد كبير من الجمهور، ولم تنسى القناة المحتوى الدرامي الذي عمل على إضافة نسبة كبيرة لمشاهدات القناة ويمكن الدخول للموقع الرسمي على الإنترنت من هنا