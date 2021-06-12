التردد الجديد لقناة العراقية الرياضية علي النايل سات وأبرز البرامج

تعد قناة العراقية الرياضية من أشهر القنوات الرياضية في الوطن العربي والتي تحظي بشعبية كبيرة من عشاق الكرة العراقية في العراق والدول العربية، حيث أصبحت محط أنظار الكثير من جمهور الكرة، وهي قناة تابعة لشبكة قنوات الإعلام العراقي وتعد أفضل القنوات التي وفرها التليفزيون العراقي، واستطاعت القناة أن تكون قاعدة كبيرة من الجماهير في الدول العربية لما تقدمه من برامج مميزه ومباريات بشكل حصري وتغطيتها لجميع الأحداث الرياضية فهي قناة لا تقتصر علي كرة القدم فقط وأنما تبث متابعة قوية لجميع الأحداث الرياضية في العراق وفي الوطن العربي.

وفي السطور التالية نتعرف علي قناة العراقية الرياضية والبرامج التي تقدمها القناة بالإضافة إلي التردد الجديد للقناة وكذلك طريق استقبال القناة علي جهاز الاستقبال والبث المباشرة للقناة وغيرها من المعلومات المتعلقة.

معلومات عن قناة العراقية الرياضية

بدأ البث الأرضي لقناة العراقية الرياضية في بداية الأمر من العراق وبالتحديد من كربلاء وتوسعت في البث عبر القنوات العراقية علي القمر الصناعي نايل سات حيث تأسست القناة في عام 2005، وتقدم المحتوي بشكل مجاني بدون أي اشتراك والذي ساعد في زيادة الشعبية الكبيرة في العراق وفي الوطن العربي، وذلك من خلال تقديم العديد من البرامج المميزة والمباريات الحصرية الرسمية والودية والتي لعل أخرها تصفيات كأس العالم الآسيوية ومواجهات منتخب العراق في هذه التصفيات.

برامج قناة العراقية الرياضية

تقدم قناة العراقية الرياضية العديد من البرامج المميزة بالاستعانة بمجموعة كبيرة من الإعلاميين المميزين والمحللين الرياضيين في تحليل المباريات المختلفة وأبرز اللاعبين السابقين، وهناك العديد من البرامج الرياضية مثل الاستديو التحليلي الذي يكون بعد المباريات الرسمية والودية بمناقشة ترتيب اللاعبين والخطط وطرق اللعب من خلال كبار محللي الكرة في العراق، ومن أشهر هذه البرامج ما يلي:

برنامج أنت الحكم: وفيه يتم عرض مجموعة من الحالات التحكيمية المثيرة ومشاركتها مع الجمهور.

برنامج الدوري: وهو برنامج يحلل وينقل أحدث الأخبار الخاص بالدوري العراقي.

برنامج معايشة رياضية: وهي خاص بمتابعة الأخبار الرياضية في العراق وفي الوطن العربي والعالم.

برنامج برلمان الرياضة: وهو برنامج نصف شهري يعرض كل 15 يوما وهو ينقل الاهتمام بالرياضة بمختلف الألعاب الرياضية.

تردد قناة العراقية الرياضية

يمكن للمشاهدين في العراق وفي الوطن العربي استقبال قناة العراقية الرياضية علي التردد الجديد للقناة حيث تغير القنوات من ترددها حتي لا تتعرض للتشويش حيث يمكن استقبال القناة علي التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12562.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل التصحيح: 5/6 .

طريقة استقبال تردد قناة العراقية الرياضية الجديدة

يمكن للمشاهدين ضبط جهاز الاستقبال الخاص بهم علي التردد الجديد لقناة العراقية الرياضية ومتابعة البرامج المميزة والمباريات التي تنقلها القناة الرسمية الودية وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول من خلال ريموت الريسفير الخاص بالقنوات علي قائمة الإعدادات. اختيار أيقونة التركيب من القائمة الموجودة. الدخول علي الضبط أو التثبيت اليدوي. تحديد القمر الصناعي وهو النايل سات. إدخال بيانات القناة وهي تردد القناة والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز. الضغط علي أيقونة موافق وبعد الانتهاء من البحث يتم الضغط علي أيقونة حفظ.

البث المباشر لقناة العراقية الرياضية

توفر قناة العراقية للرياضية لمتابعيها في العراق وفي الوطن العربي خدمة البث المباشرة من خلال الإنترنت من جميع أنحاء العالم وذلك عن طريق الدخول مباشرة إلي الموقع الرسمي لقناة العراقية الرياضية، ومتابعة جميع المباريات ومشاهدة البرامج المميزة بشكل مباشر، ويمكن للمشاهدين متابعة أبرز أخبار القناة من خلال الحسابات الرسمية للقناة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة علي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب.