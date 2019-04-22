التردد الجديد لقناة ام بي سي علي القمر الصناعي النايل سات وأهم البرامج والمسلسلات التي تقدمها

قراؤنا الأحباب من خلال هذا المقال نتطلع أن نقدم لكم أحدث تردد لقناة ام بي سي، وأهم البرامج والمسلسلات التي تقدمها القناة علي شاشتها المميزة وتوقيت إذاعتها، ونقدم لكم أيضاً نبذة عن نشأت القناة وعن مالك القناة وعن توقيت بدايت بثها، لتكونوا علي دراية بكل هذه المعلومات عن القناة، في البداية قناة ام بي سي هي إحدى قنوات ام بي سي جروب المتخصصة في مجالات عديدة، ويمتلكها رجل الأعمال السعودي وليد إبراهيم، وبدأ إنطلاق بث القناة يوم 18/9/1991 في مدينة الضباب “لندن”

قناة ام بي سي هي قناة مفتوحة غير مشفرة متاحة لجميع المشاهدين في الوطن العربي الكبير، وهي تبث الأن من مدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة دبي الإماراتية، وبدأ مركز منارة”تليفزيون الشرق الأوسط”منذ بداية التسعينات، ومع بداية بث القناة وتغير اسم القناة إلي الإسم الحالي أم بي سي، وتعرف القناة بتقديمها لأشهر المسلسلات العربية والتركية المدبلجة للغة العربية، ومن أشهر البرامج التي تقدم علي شاشتها هو برنامج ذافويس (أحلى صوت) وبرنامج (أرب أيدل).

تردد قناة ام بي سي علي النايل سات 2019

إسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الإستقطاب معامل الترميز أم بي سي 11470 النايل سات H 27500

دليل برامج ومسلسلات قناة ام بي سي وتوقيت إذاعتها ومدة العرض

اسم البرنامج موعد البرنامج مدة البرنامج أبطال العمل كلبش 2 9 مساءً 61 د أمير كرارة،هيثم أحمد زكي،هالة فاخر،روجينا صباح الخير يا عرب 10 مساءً 115د برنامج يومي يناقش المواضيع الإجتماعية ليالي أوجيني 12 مساءً 59 د أحمد شكري، ظافر العابدين،أمينة خليل عشاق رغم الطلاق 1 مساءً 61 د سليمان الياسين،إنتصار الشراح،نور الكويتية عندما يكتمل القمر 2 مساءً 59د مريم عبد الله ،فيصل العميري،محمد الطوبان برنامج همسة 6 مساءً 60د برنامج مخصص لمواضيع الصحة والجمال معالي المواطن 7 مساءً 55د يناقش المواضيع الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية أساطير ولوجي 7,55مساءً 5د برنامج رسوم متحركة أخبار 8 مساءً 30د نشرة الأخبار

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