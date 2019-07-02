“تحديث جديد” التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية 2019 على القمر الصناعي نايل سات ومتابعة لأخبار بطولة كأس الأمم الإفريقية

متابعينا الأعزاء في كل مكان في الوطن العربي من المحيط إلي الخليج، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، والتي يبحث عنه الملايين العاشقين للرياضة بشتى أنواعها، فمجموعة بي إن سبورت تمتلك الحقوق الحصرية لكبرى المنافسات الرياضية على مستوي العالم في منطقة شمال إفريقيا والخليج العربي.

قناة بي إن سبورت الإخبارية هي إحدي قنوات مجموعة بي إن الرياضية التابعة لشركة بي إن الإعلامية، ومقرها الدوحة بقطر تأسست عام 2011 تحت اسم قنوات الجزيرة الرياضية، وتغير الاسم عام 2014 إلي اسم بي إن سبورت، وتقدم قناة بي إن سبورت الإخبارية ملخصات وتقارير إخبارية، عن المباريات الرياضية وتقدم نشرة الأخبار الرياضية على رأس كل ساعة.

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

أسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدم على شاشة قناة بي إن سبورت الإخبارية