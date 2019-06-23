التردد الجديد لقناة توب موفيز 2019.. top movies على القمر نايل سات

قناة توب موفيز top movies من أشهر القنوات المتخصصة في بث الأفلام الأجنبية من نوع الرعب. وتعرض بشكل خاص الأفلام المصنفة في إطار الرعب والتشويق أكثرها شهرة في العالم. وترتفع شعبية هذه القناة في الشرق الأوسط بسبب إمتلاكها مجموعة رائعة من الأفلام المترجمة والتي تعرضها بإستمرار دون توقف، يومياً.

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توب موفيز تبث إرسالها عبر القمر نايل سات كقناة مجانية تحضر بعناية أقوى أفلام المغامرة والرعب والجريمة في إطار الخيال العلمي. والقناة معروفة في العالم العربي وكان إنطلاقها في السنوات الماضية. وقد نجحت top في جذب عشاق السينما من خلال تقديمها أكثر الأفلام الأجنبية شهرة في العالم بما فيها تلك الأمريكية والبريطانية والإيطالية والفرنسية واليابانية.

وما يميزها قصر الفترة الزمنية للخروج للفواصل إعلانية، لاشك هذه ميزة جيدة، تتمتع بها عدد قليل من القنوات التلفزيونية. لكن محتوى أفلام الرعب التي تنطوي على الدماء والجريمة غير مناسبة لأولئك من ضعاف القلوب ومن هم أعمارهم أقل من الثامنة عشر، بسبب تضمنها المشاهد الصعبة.

وبدرجة كبيرة تزداد سمعة القناة movies من قبل عشاق سينما الرعب وأصبحت إختيارهم الأول، وهذا أمر بديهي، لأن قناة top movies تبث على مدار الساعة بإنتظام دون توقف، مكرسة خدمة البث في عرض كافة الأفلام المترجمة بالعربية التي تهم المشاهدين في الشرق الاوسط وشمال افريفيا.

ما هو تردد قناة “توب موفيز” على القمر نايل سات

هذا هو التردد الصحيح والجديد المعلن من قبل قناة توب موفيز 2019، بعد أن عانى المشاهدين مؤخراً من إختفاء الفضائية على الترددات القديمة