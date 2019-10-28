التردد الجديد لقناة حنبعل 2019.. على عرب سات و”نايل سات”

ماذا تعرف عن قناة حنبعل؟ هي قناة تونسية خاصة تبث على القمر نايل سات، من خلال برامجها ذات التنوع الخارجة عن النمط الشائع في القنوات الأخرى، نجحت في تحقيق الإنتشار المرجو في جذب أكبر عدد من المشاهدين خاصة في بلاد المغرب العربي.وما فتئت منذ إنطلاقها في 2005 في خطة طموحة للتوسع من ملامسة ذوق المشاهد العربي.. عبر مجموعة من برامجها المتميزة التي أصبحت الآن مشهورة منها على سبيل المثال: برنامج الحوار الرياضي”بالمكشوف”، هذا أنا، المسامح كريم، دائرة الضوء، الصراحة راحة.







من برامجها الأخرى الأكثر أهمية: يحدث في تونس، مع سماح مفتاح، ما بعد | AMA BAAD وفقرة أخبار حنبعل.

ماذا يعرض على قناة حنبعل الفضائية







تتمتع القناة بإمتياز كقناة مفضلة لا سيما في تونس وليبيا. ولم ينحصر محتوى القناة في تقديم البرامج فقط، القناة منخرطة بشكل مكرس في بث المسلسلات التركية المدبلجة للغة العربية، ومن أشهر ما قدمته حتى الآن هو مسلسل قيامة أرطغرل( مسسلسل تركي) الأكثر مشاهدة في العالم العربي.

أنواع البرامج للقناة تتضمن الشق السياسي، الإجتماعي،الرياضي، الديني، الفني والترفيهي وإلى ما ذلك. وتقدم نشرات إخبارية والتقارير المصورة لأحدث المستجدات على الساحة التونسية، كما تعمل على إدارة برامج حوارية تسمح بتناول القضايا وتحليلها من قبل ذو الإختصاص من أهل السياسة، بما في ذلك الحوارات التي تجري بين أطراف مختلفة في وجهات النظر.

وتقدم نشرات إخبارية والتقارير المصورة لأحدث المستجدات على الساحة التونسية، كما تعمل على إدارة برامج حوارية تسمح بتناول القضايا وتحليلها من قبل ذو الإختصاص من أهل السياسة، بما في ذلك الحوارات التي تجري بين أطراف مختلفة في وجهات النظر.

تردد قناة حنبعل 2019 الجديد







تبث قناة حنبعل التونسة على القمر Nilesat 102، مع بث مرئي مستمر طوال 24 ساعة – بإعتماد دقة الشاشة العادية (SD)، بالتردد: 11657 عمودي، ترميز ثابت هو 27500.

القمر التردد الإستقطاب الجودة عرب سات – بدر 4 12643 أفقي SD نايل سات 11657 رأسي SD

لقد قمنا بتدوين التردد الجديد الخاص بقناة حنبعل، وهي من أشهر القنوات التلفزيونية الرائعة في تونس الخضراء. يمكنك من خلال الترددات السابقة إلتقاط إشارة بث القناة بشكل فوري بلا أي مشاكل في الجودة والصوت. إذا أعجبك مقال تردد قناة حنبعل التلفزيونية، قم بمشاركته على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر أو فيسبوك.