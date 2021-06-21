التردد الجديد لقناة كوكي كيدز علي النايل سات 2021

تعد قناة كوكي كيدز من أهم القنوات المتخصصة للأطفال، والتي نالت علي إعجاب الكثير من المشاهدين في مصر وفي الوطن العربية، حيث تقدم محتوي متنوع للأطفال علي اختلاف المراحل العمرية المختلفة وخاصة الفتيات الصغار، وأصبحت من أكثر القنوات انتشار في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا وحجز مكانا في قلوب الصغار والكبار بفضل الإعلام الهادف الذي تقدمه القنوات والذي يصب في مصلحة الأطفال في تنمية المهارات وقدرات الطفل باستخدام أفضل الأدوات التكنولوجية وبجودات عالية لتظهر القناة في أبهي صورة.

وفي السطور التالية نسلط الضوء علي تردد قناة كوكي كيدز للأطفال علي النيل سات لعام 2021، ومعلومات عن قناة كوكي كيدز والأغاني الخاصة بقناة كوكي كيدز والبرامج التي تقدمها القناة وغيرها من المعلومات الهامة.

معلومات عن قناة كوكي كيدز

حجزت قناة كوكي كيدز مكانا في قلوب الأطفال في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، بما تقدمه من برامج متنوعة والمزايا المتعددة والمتنوعة حيث تقدم القناة محتوي تربوي متكامل ومتنوع يهدف إلي تنمية مهارات الطفل الفكرية والإبداعية وتوفر بث باللغة العربية واللغة الإنجليزية والذي يساعدهم في تعلم النطق الصحيح للغة الإنجلزية وإتاحة الفرصة أكبر لتعلم اللغة الأولي وهي اللغة العربية بالاستماع إلي برنامج القناة المتوعة.

وتساعد القناة علي تعلم الأطفال كيفية القراءة والكتابة من خلال تقديم الحروف والأرقام واستخدام الفواكه بأشكال رسوم متحركة تبقي في الأذهان، كما تساعد القناة في اكتشاف المواهب الفنية لدي الأطفال من الرسم والغناء ومن ثم تنمية الأطفال بالإضافة إلي غرس المبادئ العربية والتعاليم الدينية الصحيحة للأطفال وتعريفهم بالهوية عن طريق عرض أغاني محببة، ومساعدة الأسرة العربية في تنشئة الأطفال حسب أحدث وأفضل الأساليب التربوية والعلمية الصحيحة.

وتستخدم قناة كوكي كيدز أفضل التقنيات وأحدث الأنظمة العالية الجودة وذلك لتوفير صوت وصورة أكثر وضوحا وأنظمة عادية لتناسب جميع المشاهدين ومناسبة جميع الأجهزة المختلفة.

تردد قناة كوكي كيدز الجديد

يمكن للمشاهدين استقبال التردد الجديد لقناة كوكي كيدز علي القمر الصناعي النايل سات، حيث تغير القنوات من ترددها من فترة إلي فترة أخري بهدف التحديث والبحث عن أفضل الجودات وحتي لا تتعرض للتشويش والاختراق، ويحتاج تنزل القناة إلي ضبط جهاز الاستقبال “الريسفير” حسب الضوابط والمعلومات التالية:

اسم القناة: Koky Kids

التردد: 10160

معدل الترميز: 27500

معدل الإستقطاب:أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الأغاني الإنجليزية لقناة كوكي كيدز

تعرض قناة كوكي كيدز مجموعة كبيرة من الأغاني باللغة الإنجليزية التي تناسب الأطفال علي اختلاف أعمارها ومن أبرز هذه الأغاني ما يلي:

أغنية أيام الأسبوع: وهي أغنية تعرض أسماء أيام الأسبوع باللغة الإنجليزية.

أغنية الألوان: وهي أغنية تعرض الألوان باللغة الإنجليزية لمساعدة الأطفال في معرفتها.

أغنية الحروف: تتناول تعليم الأطفال الحروف الإنجليزية والنطق الصحيح وشكل هذه الحروف.

أغنية أجزاء الجسم: وهي تتناول أجزاء الجسم لتعريف الأطفال بأجزاء الجسم باللغة الإنجليزية مثل العين والأنف مثلا.

أغاني قناة كوكي كيدز العربية

وتقدم قناة كوكي كيدز مجموعة من الأغاني العربية، والتي تهدف إلي مساعدة الأطفال علي إتباع السلوكيات الحسنة والتعاون وإرثاء روح الأسرة والنظافة ومن أبرز الأغاني العربية ما يلي:

أغنية الوضوء وأغنية بنحب قناة كوكي.

أغنية سنة ورا سنة وأغنية جدو جدو بابا بابايا.

لو مسمعتش كلام بابايا ومش هاتشاقي وأغنية ابن المصريين.

برامج قناة Koky Kids

وتعرض قناة كوكي كيدز مجموعة متنوعة من البرامج المتنوعة بين الترفيهية والتعليمية للأطفال بالإضافة إلي العديد من الفقرات مثل فقرة إلي كل أب وكل أم والقصص الإسلامية وفقرة السلوكيات والتربية الإسلامية بالإضافة إلي الأفلام الكرتونية المدبلجة والشخصيات الكرتونية، ومن أهم البرامج التي تقدمها القناة ما يلي: