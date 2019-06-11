التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي Nat Geo Abu Dhabi

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك Nat Geo Abu Dhabi من أهم القنوات المهتمة بالطبيعة والحياة البرية، كما تميزت بعرض بعض البرامج الترفيهية التي تخص عالم البرية بطريقة واقعية تناسب مشاهدي القناة وكل عشاق الطبيعة والبرية ومن يريدون التعرف على كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا وعلوم الهندسة والأحياء، مما جعلها وجهة المشاهد الأولى لما تقدمه من محتوى مميز وجذاب، لذلك أصبح من الطبيعي أن يتزايد بحث الكثير عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك Nat Geo Abu Dhabi عبر قمر نايل سات الصناعي وهذا ما سنقدمه لكم في السطور التالية، فتابعونا..

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك Nat Geo Abu Dhabi

يزداد البحث في الفترة الأخيرة عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك Nat Geo Abu Dhabi حيث استطاعت القناة أن تحوذ على اهتمام عدد الكثير من محبي الطبيعة وتاريخ تطورها ونشأة الإنسان والحيوان الأولى بالإضفاة إلى علم الأثار والألغاز ولتعرف على ثقافات الشعوب المتعددة، وتبث القناة عبر قمر نايل سات الصناعي بصورة مجانية ولمشاهدة القناة يجب ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على هذه الترددات:

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات sd 12226 (h) 27500 أفقي 3/4 نايل سات hd 12467 (h) 27500 أفقي 3/4

قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي

انطلقت قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي في عام 2009 وتبث من داخل دولة الإمارات وهي عبارة عن شراكة بين شركة أبو ظبي للإعلان وقناة ناشيونال جيوغرافيك العالمية، واستطاعت القناة خلال فترة بثها أن تلتزم بالاحترافية والتقنيات العالية والمميزة كما تميزت بالعمل وفق الضوابط والمقاييس العالمية والحرص على استخدامها لأفضل أنظمة البث لتخرج بتقنية الـ HD بجانب تقنية الـ SD العادية، كما تقدم القناة بثًا مباشرًا لبرامجها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع المشاهدة Youtube، لذلك تمكنت القناة وبطريقة سهلة أن تتميز في ما تقدمه من محتوى.