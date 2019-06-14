تردد قناة فوكس مصر fox masr على نايل سات 2019.. أحدث قناة لعرض الأفلام

قناة فوكس مصر قد تعاظم صداها منذ إعلان إنطلاقها وهي قناة مصرية حديثة متخصصة في عرض الأفلام المصرية وكذلك الأفلام الأجنبية الشهيرة، فإذا كنت من الشغوفين بمتابعة الأفلام فهذه الفضائية بالطبع ستحقق رغبتك. فهي تعرض أفضل أفلام العربية والأفلام الأجنبية بالإضافة إلى الأنيميشن، تردد فوكس مصر fox masr الآن في مرحلة متزايدة من البحث عنه في جوجل، ونحن قمنا بتوفير تردد القناة المجانية في هذه المقالة:

fox masr

وتبث قناة الفوكس مصر على القمر الصناعي نايل سات وهي حتى الآن غير مشفرة يمكنك إستقبال إرسالها بعد ضبط التردد على القمر المصري nilesat. وقد بدأت القناة بثها الرسمي منذ فترة قصيرة وتقوم في عرض الأفلام ذات التصانيف المتنوعة منها على سبيل المثال أفلام الإثارة والرعب والكوميدية والرومانسية والخيال العلمي والخ..( ويمكنك الإطلاع على جدول مواعيد بث الأفلام في بوستات النشر على الصفحة الرسمية لقناة fox mar على موقع facebook، وكذلك يمكنك زيارة موقع فوكس مصر والتسجيل به ليصلك كل جديد.

وقد نجحت فوكس مصر في خلق جمهور محلي في وقت قصير، وبالتأكيد انت واحد منهم! كما وصلت شعبيتها لباقي الدول العربية سواء في الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا. وأما شعارها فهو يشكله رسم الثعلب. والآن هي واحدة من القنوات المصرية في مجال عرض المحتوى السينمائي. إذ تكاثرت القنوات الجديدة المصرية الخاصة بتقديم محتوى الفيلم فيما أغلق بعضها وأخرى أتجهت للتشفير.

تردد قناة فوكس مصر على القمر المصري نايل سات

بعد قيامك بإدخال الرموز بشكل صحيح في إعدادات الرسيفير الخاص بك في الخانات المطلوبة، تكون نجحت بضبط وإستقبال إشارة بث القناة على النايل سات، حيث ستجد إسم الفضائية ظاهرة في قائمة القنوات لديك.