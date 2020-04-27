التردد الشبكي “السحري” للنايل سات 2020 | تردد واحد لجميع قنوات النايل سات

يبحث جميع الفنيين عن التردد الشبكي للنايل سات والمعروف أيضاً بإسم التردد السحري والذي من خلاله يمكن تنزيل جميع قنوات النايل سات عن طريق تردد واحد يقوم الفني بإدخاله في المكان الصحيح بالرسيفر وذلك بعد ضبط الطبق الهوائي على الإتجاه الصحيح للقمر الصناعي النايل سات، ويمكن لأي شخص تحديث بيانات الرسيفر وتنزيل القنوات الجديدة من خلال التردد الشبكي فقط تابعوا هذا المقال.
التردد الشبكي للنايل سات 2020
التردد الشبكي هو أهم ما يميز الفنيين عن الأشخاص العادية لذلك يكون التردد الشبكي سر من أسرار العاملين في مجال الستالايت ولا يشاركونه مع أحد، ونحن من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم التردد الشبكي الجديد للنايل سات لعام 2020 فقط إتبعوا الخطوات الصحيحة التي سوف نقدمها لكم.
التردد الشبكي “السحري” للنايل سات
- يجب عليك ضبط طبق الاستقبال على هذين الترددين 11603 أفقي معامل ترميز 27500، أيضاً 10758 عمودي معامل ترميز 27500.
- قم بحذف النايل سات من الرسيفر.
- الذهاب إلى الاعدادت أو الضبط.
- اختر خاصية بحث الشبكة.
- اختر النايل سات ثم قم بإدخال هذا التردد الشبكي.
|القمر
|التردد الشبكي
|الترميز
|تصحيح الخطأ
|Nile sat
|12341 H
|27500
|6/5
الترددات السحرية على النايل سات
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|12341
|أفقي H
|27500
|12341
|عمودي V
|27500
|12054
|عمودي V
|27500
|11317
|أفقي H
|27500
بعد عمل جميع الخطوات المذكورة يمكنكم الإستمتاع بجميع القنوات الحديثة على النايل سات وسوف نقدم لكم في هذا المقال مجموعة ترددات لبعض باقات القنوات في جميع الدول العربية على القمر الصناعي نايل سات ونتمنى أن تنال إعجابكم.
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التردد الشبكي للنايل سات 2020
|القمر
|التردد الشبكي
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|القنوات
|Nile Sat
|11900
|27500 (V)
|5/6
|إياك نعبد-المجد العامة-الفتح قرآن-السعيدة-تيفي سانكيام-
|Nile Sat
|11938
|27500 (V)
|5/6
|ناشيونال جيوغرافيك-إم بي سي بوليود-زي أفلام-زي ألوان-بي فور يو أفلام-MBC2
|Nile Sat
|11680
|27500 (H)
|5/6
|الجزائرية الأرضية- الجزائرية الأولى-الجزائرية الثانية-الجزائرية الثالثة-القرآن الكريم
|Nile Sat
|11747
|27500 (V)
|3/4
|المصرية التعليمية-صحتي-بلادي-الفرات-سفن سي العراق
|Nile Sat
|12054
|27500 (V)
|5/6
|فضة قرآن-الناس-الأنوار-فضة تي في-المجد قرآن
|Nile Sat
|12092
|27500 (V)
|2/3
|أبو ظبي سبورت 3-أبو ظبي سبورت 4-أبو ظبي سبورت 5-أبو ظبي سبورت 6-دبي سبورت 4-دبي سبورت 5
|Nile Sat
|11958
|27500 (H)
|5/6
|المملكة HD-الرؤية HD- الأردن HD-الريان القديم HD- الإستقامة-هنا بغداد
نتمنى أن ينال هذا المقال على إعجابكم وإذا كان هناك أى استفسار حول ترددات النايل سات وجميع القنوات داخل الوطن العربي يمكنكم ترك استفساراتكم في التعليقات بالاسفل وسوف نقوم بالرد على جميع تساؤلاتكم من خلال نجوم مصرية.