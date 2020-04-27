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التردد الشبكي “السحري” للنايل سات 2020 | تردد واحد لجميع قنوات النايل سات

بواسطة عماد شهيد
التردد السحري الجديد للنايل سات 2020 التردد الشبكي للنايل سات

يبحث جميع الفنيين عن التردد الشبكي للنايل سات والمعروف أيضاً بإسم التردد السحري والذي من خلاله يمكن تنزيل جميع قنوات النايل سات عن طريق تردد واحد يقوم الفني بإدخاله في المكان الصحيح بالرسيفر وذلك بعد ضبط الطبق الهوائي على الإتجاه الصحيح للقمر الصناعي النايل سات، ويمكن لأي شخص تحديث بيانات الرسيفر وتنزيل القنوات الجديدة من خلال التردد الشبكي فقط تابعوا هذا المقال.

التردد الشبكي للنايل سات 2020

التردد الشبكي هو أهم ما يميز الفنيين عن الأشخاص العادية لذلك يكون التردد الشبكي سر من أسرار العاملين في مجال الستالايت ولا يشاركونه مع أحد، ونحن من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم التردد الشبكي الجديد للنايل سات لعام 2020 فقط إتبعوا الخطوات الصحيحة التي سوف نقدمها لكم.

التردد السحري الجديد للنايل سات 2020
التردد الشبكي للنايل سات

التردد الشبكي “السحري” للنايل سات

  • يجب عليك ضبط طبق الاستقبال على هذين الترددين 11603 أفقي معامل ترميز 27500، أيضاً 10758 عمودي معامل ترميز 27500.
  • قم بحذف النايل سات من الرسيفر.
  • الذهاب إلى الاعدادت أو الضبط.
  • اختر خاصية بحث الشبكة.
  • اختر النايل سات ثم قم بإدخال هذا التردد الشبكي.
القمر التردد الشبكي الترميز تصحيح الخطأ
Nile sat 12341 H 27500 6/5

الترددات السحرية على النايل سات

التردد الاستقطاب معامل الترميز
12341 أفقي H 27500
12341 عمودي V 27500
12054 عمودي V 27500
11317 أفقي H 27500

بعد عمل جميع الخطوات المذكورة يمكنكم الإستمتاع بجميع القنوات الحديثة على النايل سات وسوف نقدم لكم في هذا المقال مجموعة ترددات لبعض باقات القنوات في جميع الدول العربية على القمر الصناعي نايل سات ونتمنى أن تنال إعجابكم.

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التردد الشبكي للنايل سات 2020

القمر التردد الشبكي معامل الترميز الاستقطاب القنوات
Nile Sat 11900 27500 (V) 5/6 إياك نعبد-المجد العامة-الفتح قرآن-السعيدة-تيفي سانكيام-
Nile Sat 11938 27500 (V) 5/6 ناشيونال جيوغرافيك-إم بي سي بوليود-زي أفلام-زي ألوان-بي فور يو أفلام-MBC2
Nile Sat 11680 27500 (H) 5/6 الجزائرية الأرضية- الجزائرية الأولى-الجزائرية الثانية-الجزائرية الثالثة-القرآن الكريم
Nile Sat 11747 27500 (V) 3/4 المصرية التعليمية-صحتي-بلادي-الفرات-سفن سي العراق
Nile Sat 12054 27500 (V) 5/6 فضة قرآن-الناس-الأنوار-فضة تي في-المجد قرآن
Nile Sat 12092 27500 (V) 2/3 أبو ظبي سبورت 3-أبو ظبي سبورت 4-أبو ظبي سبورت 5-أبو ظبي سبورت 6-دبي سبورت 4-دبي سبورت 5
Nile Sat 11958 27500 (H) 5/6 المملكة HD-الرؤية HD- الأردن HD-الريان القديم HD- الإستقامة-هنا بغداد
التردد السحري الجديد للنايل سات 2020
التردد الشبكي للنايل سات

نتمنى أن ينال هذا المقال على إعجابكم وإذا كان هناك أى استفسار حول ترددات النايل سات وجميع القنوات داخل الوطن العربي يمكنكم ترك استفساراتكم في التعليقات بالاسفل وسوف نقوم بالرد على جميع تساؤلاتكم من خلال نجوم مصرية.

عماد شهيد

أهتم بالقراءة والكتب واتحليل مباريات كرة القدم أعمل في التجارة وأحب الكتابة

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