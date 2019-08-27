“التردد الصحيح” تردد قناة الزمالك الجديدة ” Zamalek TV” على النايل سات

نوضح لقرائنا احدث تردد قناة الزمالك الجديدة على النايل سات بعد ان قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، اطلاق قناة الزمالك على النايل سات، لنقل كافة اخبار القلعة البيضاء، ومن المقرر أن تنطلق قناة الزمالك الجديدة في الأيام القليلة القادمة، وتتميز القناة بباقة متنوعة من الأخبار الرياضية والخاصة بالنادي العريق “نادي الزمالك” مع وجود كوكبة من المحللين الرياضيين، ولا يقتصر دور قناة الزمالك على كرة القدم فقط، بل على جميع المباريات في مختلف البطولات الخاصة بالزمالك، وطبعاً على رأس هذه الرياضة كرة القدم التي تحظى بشعبية كبيرة على مستوى العالم، كما أنه جاري التجهيز لبث تلك البرامج على القناة، وتجهيز استوديوهات حديثة، ولهذا ننصح كافة متابعي كرة القدم وخاصة مشجعي نادي الزمالك في اضافة تردد قناة الزمالك الجديدة على النايل سات لمعرفة كافة اخبار نادي الزمالك لحظة بلحظة.

تردد قناة الزمالك

كما يوضح الجدول التالي ترددات قناة الزمالك الرياضية.

القمر تردد قناة الزمالك الاستقطاب الترميز معامل التصحيح الجودة نايل سات 11449 أفقي 27500 5/6 HD “مفتوحة”

كما يهتم جانب كبير من مشاهدي القنوات الفضائية بالقنوات الرياضية، ولهذا سوف نوضح لكم ترددات القنوات الرياضية بالاضافة الى تردد قناة الزمالك (تردد ابوظبي الرياضية – تردد قناة ksa sport – تردد قناة ksa sport2 – تردد قناة المريخ السوداني) واضافة قناة الزمالك في مفضلة القنوات الخاصة بكم، يحقق للمشاهد والمهتم بأخبار الزمالك التعرف على كافة أخبار النادي من المصدر.

قناة نادي الزمالك

كما أنه تم الإعلان عن قناة الزمالك الجديدة وتسبب هذا الخبر فقي فرحة عارمة لدى جمهور نادي الزمالك، حيث يبحث الكثير من جمهور نادي الزمالك عن تردد قناة الزمالك بعد الإعلان عنها، وهى قناة سوف تعبر عن النادي وعن الجمهور وهى قناة فضائية يجري تجهيز الاستديوهات الخاصة بها على قدم وساق.

كما هنأ الكابتن خالد الغندور جمهور نادي الزمالك بعد الاعلان عن اطلاق القناة الجديدة التي تعبر عن النادي وترصد كافة اخباره.