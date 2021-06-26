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الترقية إلى Windows 11 ومميزات ويندز 11 الجديد.. دردشة مجانية وطرق جديدة لممارسة الألعاب بسهولة

بواسطة إسلام عوض
الترقية إلى Windows 11 ومميزات ويندز 11 الجديد

قامت شركة مايكروسوفت بإزاحة الستار مؤخراً عن نظام التشغيل Windows 11 “ويندز 11″، وتم الإعلان عن هذا النظام من الجيل الجديد في حفل افتراضي، ونظام التشغيل الذي أعلنت عنه مايكروسوفت، يسمح بعمل تطبيقان الأندرويد على سطح المكتب.

1 الترقية إلى Windows 11 ومميزات ويندز 11 الجديد
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الترقية إلى Windows 11 ومميزات ويندز 11 الجديد

ووفق ما أعلن عنه “بانوس باناي”، المدير الخاص بقسم المنتجات في مايكروسوفت، أن نظام التشغيل الجديد “ويندز 11 يحتوي على العديد من المميزات، وجاءت أبرز تلك المميزات وفق ما يلي.

1- يتميز  Windows 11 بالأمان وسرعة الإستخدام.

2 صغر الحجم، وذلك استجابة من الشركة لكستخدمي أنظمة ويندز.

3- يمكن إنشاء أكثر من سطح مكتب في وقت واحد، من أجل العمل أو اللعب أو غير ذلك، بالإضافة إلى الواجهة الأساسية.

4- يحتوي نظام ويندز 11 على أفضل الطرق للمارسة الألعاب وبتشكيلة كبيرة من العناوين.

5- دردشة مجانية مع الأسرة والأصدقاء عبر  استخدام Microsoft Teams، وأياً كان الجهاز الذي يستخدمه الشخص الآخر.

6- يمكن التحديث من نظام ويندز 10 إلى نظام Windows 11 وذلك للذين يستخدمون أحدث إصدارات لويندز 10، والتحديث مجاني، ووخلال أوائل عام 2022 سوف يتم اتاحة التحديثات على جميع الأجهزة التي تعمل بويندز 10.

7- أيقونة “ستارت” سوف تظهر بمنتصف شريط المهام أسفل سطح المكتب بدلاً من وجودها حالياً بالجانب الأيسر.

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كما أن الحد الأدني لمتطلبات التشغيل إلى نظام Windows 11 تأتي كما في الصورة التالية.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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