التعرف على رقم خدمة عملاء فودافون كاش وأكواد الخدمة

فودافون كاش هي خدمة من بين الخدمات التي تقدمها شركة فودافون للعملاء والتي يمكن من خلالها تحويل أو استقبال رصيد كاش لأي رقم فودافون ومن أي رقم فودافون بمجرد الاشتراك في خدمة فودافون كاش، ويمكن صرف الأموال في المحفظة عبر أي صراف آلي في لحظات، فقد نجحت الشركة في تقديم أفضل الخدمات التي سهلت التعاملات المالية على العملاء، من خلال السطور التالي نتعرف على المزيد من التفاصيل عن خدمة عملاء فودافون كاش.

خدمة عملاء فودافون كاش

فودافون كاش هي تلك المحفظة الإلكترونية المجانية المقدمة من شركة فودافون مصر، والتي من خلالها يمكن استقبال أو تحويل الرصيد أو صرف الأموال بسهولة في أي وقت، ويمكن الاستمتاع بالخدمة عبر الاتصال برقم خدمة عملاء فودافون كاش والاستعلام عن كل ما يحتاج إليه العملاء من مشكلات قد تواجههم.

ويمكن الاتصال برقم خدمة فودافون كاش من خلال الاتصال برقم 7001 وسعر الخدمة 50 قرش للمكالمة مهما طالت مدتها، ويمكن الاتصال بخدمة العملاء من أي خط آخر للشركات الاخرى سواء أورانج أو اتصالات أو وي.

يمكنك الدخول الى الصفحة الرسمية لموقع فودافون عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من خلال هذا الرابط.

أكواد خدمة فودافون كاش