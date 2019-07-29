الربح من الإنترنت “ثورة البيتكوين”

كلنا نعرف أن البيتكوين أصبح من أهم مجالات ربح المال سواء عن طريق التعدين أو الإستثمار في التداول وغيرهم من الطرق المعروفة, والأمر لا يقتصر فقط على عملة البيتكوين الرقمية بل أصبح هناك عشرات من العملات الرقمية منها المعروفة ومنها التي لا زالت في قوائم إنتظار دخول الأسواق المالية…

كيف تربح من الإنترنت.؟

كلمة لا سيما هي الأكثر تصدراً في محركات البحث, وهذا سببه يتلخص بجملة واحدة فقط “نحن في عصر الإنترنت”

في الوقت الحالي أصبح الإنترنت شئ أساسي في حياتنا اليومية وحياتنا العملية, وفي كل يوم نشهد تطورات ومنافسات على تقديم أفضل الخدمات التي تسهل علينا حياتنا, وباتت هناك مجالات كثيرة تتيح لأي شخص عادي أن يستفيد من هذا العالم الإفتراضي الواقعي, وبعد إنتشار البيتكوين والعملات الرقمية فُتح باب جديد للعمل في هذا العالم..

تعريف مختصر للبيتكوين

العملات الرقمية بشكل عام جميعها تحمل صفات البيتكوين وهي عملة مشفرة معماة ونظام للدفع على مستوى العالم, نستطيع مقارنتها بالعملات الأخرى مثل عملة الدولار أو عملة اليورو، لكن مع بعض الفوارق الأساسية لهذه العملات، ومن أبرز هذه الفوارق هي أنها عملة إلكترونية إفتراضية بشكل كامل تتداول فقط عبر الإنترنت دون وجود فيزيائي لها, أو طابع ملموس, وهي عملات لا مركزية, ولا يمكن تتبعها

كيف تربح بيتكوين 2019 ؟

هذا العنوان المضلل لطالما يستخدمه أصحاب مواقع الإعلانات والمبتدئين في هذا المجال, فهناك عدة يستخدمونه بأشكال مختلفة ولكن لنفس الهدف…

صاحب موقع يضع في موقعه إعلانات, ويعلم أن هذا العنوان يجذب المبتدئين, فيكسب زيارات لموقعه وإعلاناته, دون أن يستفيد الزائر من محتوى موضوعه

هناك من هو مُضَلَل من بعض مواقع الإعلانات, ويضلل زوار موقعه بكل سذاجة…

يوجد المئات من مواقع الإعلانات توهمك أنك ستجني ثروة ضخمة من خلال مشاركة روابط صفحاتها ومن خلال دعوتك للأصدقاء, وروابط الإحالة, فلا هذا ولا ذاك يستفيد أدنى استفادة, يكونوا فقط وقعوا في فخ المحايلة..

وكل يوم أجد المزيد والمزيد من طرق التحايل على المستخدمين الباحثين عن عمل, سواء عن طريق تطبيقات أو ألعاب أو مواقع الإعلانات..

لذلك قررت أن أضع بين أيديكم هذا المقال وأُلخص لكم بالمختصر المفيد للإستفادة والربح من الإنترنت من خلال العملات الرقمية .. بيتكوين وغيرها.

ملخص الربح من العملات الرقمية 2019 حصرياً على موقع كلمة دوت أورج

تداول العملات الرقمية “فوركس”

بعد نجاح عملة البيتكوين نجاح مُبهر وارتفاع سعرها في الأسواق أصبح تداول البتكوين في أسواق العملات العالمية ” فوركس” متاح على كافة منصات التداول وفي أغلب شركات تداول العملات الموثوقة

ومن خلال التداول يمكنك أن تجني ثروة ضخمة جداً في ظل تردد سعر العملة بالإرتفاع والإنخفاض بشكل كبير, ويمكنك أيضاً أن تراقب عملة رقمية صاعدة أخرى, وفور تصريح أي شركة وساطة بالسماح في تداولها على منصاتها, تكون أنت أول المتداولين عليها؛ لأنها فعلياً تكون غير مستقرة في بدايتها؛ ومع هذا يجب أن تحذر!

يجب أن يكون لديك الخبرة الكافية في مجال تداول العملات

إستثمار العملات الرقمية 2019

أيضا يمكنك استثمار نقودك على المستوى البعيد, إبحث عن عملة رقمية موثوقة حديثة الإنطلاق ويجب أن تكون صاعدة, وعليك أن تقرأ عنها وتتمعن في أخبارها, ومن ثم تبدأ في الإستثمار, وهذه الطريقة فعالة ومضمونة, وعمل عليها الكثير من المستثمرين الناجحين دون أدنى مخاطر على رأس مالهم, وهناك الكثير من المستثمرين العرب والأجانب صرحوا عن المبالغ الطائلة التي حققوها في الإستثمار

تعدين العملات الرقميه 2019

في بداية إنطلاق عملة البتكوين كان التعدين سهل للغاية, وهناك من حقق مبالغ جيدة من تعدين العملات الرقميه, ولكن بعد أن اشتهرت هذه العملة وتصدرت في الأسواق, أصبح هناك معدنين أقوياء لا يستطيع المستخدم العادي أن يجد فرصة بينهم, وكذلك باتت هناك شركات تعدين ضخمة, ولكن بعض الشركات أتاحت للمستخدم العادي أن يقوم بالتعدين من خلالهم مقابل بعض المال, وهذا ما يطلق عليه ” التعدين السحابي” وهذه الفكرة تتلخص في أن الشركة توفر لك أجهزة تعدين قوية وبمواصفات عالية وتقوم أنت باستئجارها والعمل عليها “سيرفرات التعدين”

ولكن لم يسلم الأمر من الإحتكار والتزوير في نتائج التعدين من قبل هذه الشركات, وبعض الشركات قامت ” بالنصب ” على مستخدميها ..!

ولذلك تم تصنيع أجهزة بسيطة للتعدين مع إمكانيات قوية و أتيحت للمستخدم العادي, وأن تقوم بالتعدين من منزلك وجهاز التعدين بجانبك, ولكنه لا ينافس الشركات الضخمة التي تعمل على تعدين البتكوين, فلذلك أنصحك إن كنت تريد العمل في التعدين أن تبحث عن عملة صاعدة وأن تقوم بتعدينها و استثمار أي مبلغ تقوم بجمعه لحين الوصول للسعر المطلوب.. فهذا الحل الأنسب لك إذا كنت تريد العمل على مستوى بسيط..

أسماء أشهر العملات الرقمية

البيتكوين (Bitcoin) – الإيثريوم (Ethereum) – البيتكوين كاش (Bitcoin Cash) – الريبل (Ripple) – الليتكوين (Litecoin) – كاردانو (Cardano) – أيوتا (IOTA) – داش (Dash) – نيم (Nem) – مونيرو (Monero) – بيتكوين جولد (Bitcoin Gold) – كوتم (Qtum) – نيو (NEO) – ستاريل (Stellar) – الإيثريوم الكلاسيكي (Ethereum Classic) – ليسك (Lisk) – فيرج (Verge) – عملة BitConnect – ذا كاش (Zcash)

تحياتي لكم Taha

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