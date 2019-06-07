الربح من جوجل اربتراج ومواقع الفيرال

الربح من الانترنت 2019 ، كيف يمكنك الحصول على مئات الدولارات شهريا من انشاء موقع فيرال ، ما هو جوجل اربتراج وكيفية الربح من مواقع الفيرال ، اذا كنت تريد الربح من الانترنت مئات الدولارات شهريا عبر انشاء موقع فيرال هنالك عدة عوامل اسايه لنجاح الموقع وتحقيق الالاف شهريا من الدولارات ، اولا عليك ان تعرف ما هى مواقع الفيرال وما هى علاقتها ب جوجل اربتاراج .

” ادسنس اربيتراج ” استخدام منصات اخرى لشراء الزيارات لموقعك او لقناتك لتحقيق اضاف ربح موقعك العادى فمثلا يمكنك عمل اعلان ممول على الفيس بوك بمبلغ 50 دولارات واستهداف مستخدمين معينين باستراتيجيه دقيقه ثم مراجعه حساب الادسنس الخاص بك ستجد ان المنشور الممول قد جلب 10000 الالاف زائر وحقق 500 دولار فى ادسنس فى حين انك اشتريت بمبلغ 50 دولارات فقط وهنا يتضح قوة هذا المجال ونجاحه

ما هى مواقع الفيرال

مواقع الفيرال هى مواقع تتم إنشائها بهدف اساسى هو جمع أكبر عدد ممكن من الزوائر ، تهتم مواقع الفيرال بالمحتويات التى يهتم بها أكبر عدد ممكن من الزوار لا يقل عن 100 الف زائر ويكون معدل البحث 1 مليون زائر على الاقل .

من امثلة مواقع الفيرال

مواقع الاخبار

مواقع الرياضه

المواقع التى تهتم بالتريند ” المحتويات الرائجه فقط ”

مواقع التسريبات

كيفية اشاء موقع فيرال

قم بانشاء صفحة على الفيسبوك وقناة على اليوتيوب .

عندما تسمع عن اى شيئ رائج قم بتجهيز المقاله فى اسرع وقت وابدا بالاستهادف الدقيق للعملاء والزوار .

قم بنشر فيديو على اليوتيوب على قناتك فورا تتضمن هذا الخبر العاجل .

لا تنشر اقل من 5 مقالات عن هذا الخبر .

اضف صورا وفيديوهات ويفضل ان تكون المقاله ما يزيد عن 500 كلمه .

ابدا بتحليل الكلمات المستهدفه باستخدام أداة keywordtool وابدا باكتساح نتائج البحث الاولى .

راقب سلوك المنافسين وحلل الكلمات الاقل منافسه والاعلى بحث .

الق نظرة على اجمالي الارباح واجمالي المبالغ المنفقة ستجد ان الفرق 500% .