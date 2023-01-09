العملاق الكوري يعلن موعد إطلاق الإمبراطور Galaxy S23 Ultra قاهر هواتف الأندرويد والمنافس الشرس لأحدث هواتف أبل

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عبر أحد مواقعها الرسمية عن موعد إطلاقها لسلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S23، والتي ستكون هواتف العام، نظراً للإمكانيات الرهيبة التي سيتم تزويد هذه الهواتف بها، ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه الهواتف في بداية الشهر القادم “فبراير 2023”.

سلسلة هواتف Galaxy S23

وسوف يتم الإعلان عن هواتف سامسونج جلاكسي إس 23 في الأول من فبراير المقبل في حدث كبيرة سيقام في كوريا الجنوبية، وسيكون هذا الحدث هو الأهم في عالم الهواتف الذكية بالربع الأول من العام الحالي، ووفق الصور الترويجية فإن الهاتف يأيي بكاميرات خلفية دائرية فردية كما في الصور المرفقة بالخبر.

اقرأ معنا:

كما سيتم طرح هواتف Galaxy S23 للبيع بالأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من فبراير 2023، ومن المحتمل عدم وجود أي زيادات في أسعار هذه الهواتف مقارنة بهواتف جلاكسي إس 22، ولكن هذا الأمر لم يتم تأكيده بشكل رسمي حتى الآن،

وسوف يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra الأعلى في السلسلة بكاميرا أساسية 200 ميجا بيكسل، وكاميرا أخرى فائقة الدقة 12 ميجا بيكسل، وعدد 2 كاميرا تليفوتوجرافية دقتهما 10 ميجا بيكسل، ومن أهم ما سيميز هواتف سامسونج المنتظرة، هو إصدارها بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 ، ورام يبدأ من 8 جيجا بايت، ونظام تشغيل أندرويد 13.