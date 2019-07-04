“الفيس بوك” يؤكد بأنه سيقوم بحل المشاكل التي واجهت المستخدمين منذ الأمس في أقرب وقت

لاحظ الكثير من مستخدمي الفيس بوك والواتس آب وانستغرام الأربعاء 3 يونيو 2019، بعض المشاكل في تحميل الصور أو إرسالها أو إرسال التسجيلات الصوتية، وبالطبع أدت تلك المشاكل إلى إزعاج المستخدمين، خاصة مشكلة تحميل الصور على الفيس بوك أو رؤية الصور المنشورة، لدرجة قيام البعض بحذف الفيس والواتس وتحميلهم مرة أخرى، لذلك أعلن موقع الفيس بوك بوجود مشكلة تعيق المستخدمين من الدخول إلى حسابتهم، أو تحميل الصور وغيرها وقال بأنه يعمل على إصلاح الخلل في أقرب وقت.

وأكد الفيس بوك عبر تغريدة له على تويتر بأنه يعلم بأن الكثير، يواجه مشكلة في تحميل الصور أو تسجيل الدخول وتحميل مقاطع الفيديو أو مشاهدته، وهو يعمل على إصلاحه في أقرب وقت ممكن، وإعادة الأمور إلى طبيعتها سريعا.

وأيضا اكد موقع إنستجرام عبر موقعه بأن يواجه مشكلة في تحميل الصور والفيديوهات، وسيعمل على إصلاحها في وقت قريب، والجدير بالذكر بأنه يقوم بعمل الإصلاحات لزيادة جودة الموقع أكثر.

وخاصة مع شكوى الكثير من المستخدمين مؤخرا عن تراجع مستوى الخدمة في فيس بوك، ومنها عدم تدعيم الفيس بوك للغة العربية في الكثير من الأحيان، وأيضا عدم القدرة على تحميل كامل الصفحات على الفيس في بعض الأحيان، وأيضا عدم جودة مكالمات الفيديو في الفيس وتقطع الصورة والصوت، ويقوم الفيس بشكل مستمر بتحديثات لتطوير نظامه، لذلك هو سيعمل على حل هذه المشاكل قريبا.