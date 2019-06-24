القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة لمباراة تونس وأنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. تردد قناة beoutQ | تردد قناة تايم سبورت | ترد قناة بي إن سبورت حيث يبحث العديد من متابعي بطولة كأس الأمم الأفريقية عن القنوات الناقلة لمباريات البطولة، للإستماع بمشاهدة ممتعة في طقوس خاصة، لذا يحاولون ضبط التلفاز لمشاهدة بطولة كأس الأمم الإفريقية بسهولة التي انطلقت مساء أمس الجمعة، بإستاد القاهرة، في النسخة رقم 32 والتي تقام بجمهورية مصر العربية، بمشاركة 24 منتخبًا.

نقدم لكم في هذا التقرير عدد من القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة لمباراة تونس وأنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للحصول على أفضل رؤية ممتعة.

تردد قناة بي أوت كيو beoutQ على النايل سات و عرب سات

تعمل قناة بي أوت كيو اليوم على نقل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ينتظرها العالم أجمع، لذا ارتفعت معدلات البحث عن تردد قناة بي اوت كيو beoutQ على كل من قمر العرب سات و النايل سات، وذلك منذ إنطلاق حفل بطولة كأس الأمم الأفريقية وحتى الآن.

التردد القمر معدل الترميز الاستقطاب 12344 12034 ا النايل سات 27500 V H 11919 أو 12380 العرب سات 27500 عمودي

الأجهزة المستقبلة لتشغيل قناة بي أوت كيو beoutq

تمتلك قناة بي أوت كيو beoutq خاصية h265، التي تحدد استقبال تردد قناة بي أوت كيو beoutq بجميع الأجهزة، لذا من الضروري أن يكن “الرسيفر” فائق الجودة ويمتلك نفس الخاصية، ومن الأجهزة المستقبلة لتردد قناة بي أوت كيو beoutq، ستار سات 2000 و90000، ورسيفرات تايجر t8 و t800، ورسيفر سيناتور 999، ورسيفر هيوماكسh7.

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية

تستطيع مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية من خلال تردد قناة تايم سبورت، عبر القمر الصناعي نايل سات من داخل مصر وخارجها، ويمكنم استقبال قناة تايم سبورت، من خلال البث الفضائي عبر البيانات الآتية:

التردد 11449 استقطاب أفقي الحيز الأرضي UHF 32

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة في مصر

يحاول عدد كبير من متابعي بطولة كأس الأمم الأفريقية من داخل مصر الوصول إلى تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة في مصر، لمشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والذي يمكنكم متابعتها من خلال الجدول التالي:

التردد القمر معدل الترميز الاستقطاب 1224 النايل سات 27500 عمودي

الجدير بالذكر، أن مبارة منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا تقام اليوم السبت 22 يونيو في اليوم الثاني لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تنظمها مصر ويشارك فيها 24 فريق من فرق القارة السمراء، والتي من المقرر أن تستمر حتى 19 يوليو المقبل.