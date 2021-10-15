القنوات الناقلة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم 2022/2021

بواسطة محمود عطا الله
القنوات الناقلة للدوري العراقي 2022 القنوات الناقلة للدوري العراقي 2022

يعتبر الدوري العراقي الممتاز واحد من أهم الدوريات في منطقة الخليج العربي ويتابعه ملايين المشاهدين داخل العراق وفي أنحاء شتى حول العالم مثل أمريكا وكندا وأستراليا وألمانيا والسويد والدنمارك، حيث ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة للدوري الممتاز العراقي 2022، هذا الدوري الذي يضم نخبة من أهم الفرق العراقية والتي تُمثل تاريخ كرة القدم في هذا البلد العريق.

القنوات الناقلة للدوري العراقي 2022

أعلنت قناة الرابعة الفضائية العراقية، أنها فازت بحقوق البث المباشر لمباريات الدوري العراقي 2022، وقالت القناة في بيان رسمي، أنها أتممت اتفاقها مع شركة الأضواء، للحصول على حقوق نقل الدوري العراقي الممتاز، عبر الرابعة الرياضية، بداية من الجولة القادمة (الجولة الخامسة)، تردد قناة الرابعة الرياضية هو 11678 278500 V.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

من هي دكتورة شفيقة العوضي مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة؟

أخبار التقنية

تردد جميع القنوات البحرينية 2021 الجديدة على نايل سات


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.