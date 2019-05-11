القنوات والترددات الجديدة على النايل سات لشهر مايو 2019

من بداية الشهر الحالى مايو ( 5 ) 2019 وهناك مجموعة من القنوات والترددات الجديدة على القمر الصناعي نايلسات Nile sat الموجود في المدى المداري 7 درجات غرباً ويستقبل في منطقة الشرق الاوسط ويضم اغلب القنوات والباقات العربية .
** أفقي ( H )
*** عمودي = رأسي ( V )
قناة القران شفاء
تردد 12604 عمودي تخصص القناة قرآن كريم
قناة النهار 2+
تردد 12015 عمودي
قناة ert افلام 1 مكان قناة الكينج سينما
تردد 12562 عمودي تخصص القناة افلام مصرية
قناة ert افلام 2 مكان قناة الكينج افلام
تردد 12562 عمودي تخصص القناة افلام مصرية
قناه الاردن
تردد 11958 افقي
قناه الاردن سبورت
تردد 11958 افقي
قناه الاستغفار
تردد 12035 افقي
قناه الوسام
تردد 12035 افقي
قناه كنوز الطبيعه
تردد 12035 افقي
قناه كنوز الحياه
تردد 12035 افقي
قناه ALISTIQAMA
تردد 12035 افقي
قناه الدوائية
تردد 12035 افقي
قناه الطب البديل
تردد 12035 افقي
قناه الاردن ديرتنا
تردد 12035 افقي
قناه الفجر
تردد 12035 افقي
قناه كنوز الشفا
تردد 12035 افقي
قناه A
تردد 12035 افقي
قناه Form Turkey
تردد 12035 افقي
قناه نور الخليج
تردد 12035 افقي
قناه الاتجاه
تردد 12399 عمودي تخصص اخبار
قناه عيون الوطن
تردد 12399 عمودي تخص اخبار
قناه الاردن وان
تردد 12399 عمودي تخصص عامه
قناه المداريه
تردد 12521 عمودي تخصص منوعات
قناة ام او MO
تردد 11602 أفقي تخصص القناة منوعات قناة مصرية
قناه ليبيا
تردد 12015 عمودي تخصص عامه
قناه ليبيا الرسمية
تردد 12015 عمودي تخصص عامه
قناه دبي هولي قران
تردد 11938 عمودي تخصص قران
قناه خليج العرب
تردد 12688 افقي تخصص عامه
قناه المواكب
تردد 12604 عمودي تخصص عامه
قناه سما الخليج
تردد 12604 عمودي تخصص عامه
قناة روحان
تردد 12562 عمودي
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