القنوات والترددات الجديدة على النايل سات لشهر مايو 2019

من بداية الشهر الحالى مايو ( 5 ) 2019 وهناك مجموعة من القنوات والترددات الجديدة على القمر الصناعي نايلسات Nile sat الموجود في المدى المداري 7 درجات غرباً ويستقبل في منطقة الشرق الاوسط ويضم اغلب القنوات والباقات العربية .

** أفقي ( H )

*** عمودي = رأسي ( V )

قناة القران شفاء

تردد 12604 عمودي تخصص القناة قرآن كريم

قناة النهار 2+

تردد 12015 عمودي

قناة ert افلام 1 مكان قناة الكينج سينما

تردد 12562 عمودي تخصص القناة افلام مصرية

قناة ert افلام 2 مكان قناة الكينج افلام

تردد 12562 عمودي تخصص القناة افلام مصرية

قناه الاردن

تردد 11958 افقي

قناه الاردن سبورت

تردد 11958 افقي

قناه الاستغفار

تردد 12035 افقي

قناه الوسام

تردد 12035 افقي

قناه كنوز الطبيعه

تردد 12035 افقي

قناه كنوز الحياه

تردد 12035 افقي

قناه ALISTIQAMA

تردد 12035 افقي

قناه الدوائية

تردد 12035 افقي

قناه الطب البديل

تردد 12035 افقي



قناه الاردن ديرتنا

تردد 12035 افقي



قناه الفجر

تردد 12035 افقي



قناه كنوز الشفا

تردد 12035 افقي



قناه A

تردد 12035 افقي



قناه Form Turkey

تردد 12035 افقي



قناه نور الخليج

تردد 12035 افقي

قناه الاتجاه

تردد 12399 عمودي تخصص اخبار

قناه عيون الوطن

تردد 12399 عمودي تخص اخبار

قناه الاردن وان

تردد 12399 عمودي تخصص عامه

قناه المداريه

تردد 12521 عمودي تخصص منوعات

قناة ام او MO

تردد 11602 أفقي تخصص القناة منوعات قناة مصرية

قناه ليبيا

تردد 12015 عمودي تخصص عامه

قناه ليبيا الرسمية

تردد 12015 عمودي تخصص عامه

قناه دبي هولي قران

تردد 11938 عمودي تخصص قران

قناه خليج العرب

تردد 12688 افقي تخصص عامه

قناه المواكب

تردد 12604 عمودي تخصص عامه

قناه سما الخليج

تردد 12604 عمودي تخصص عامه

قناة روحان

تردد 12562 عمودي