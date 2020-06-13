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الكشف عن سعر ومواصفات بلاي ستيشن 5 المتوقع

بواسطة H.Ali
سعر ومواصفات play Station 5 سعر ومواصفات play Station 5

أَحدَثَ خَبر الكشف عن سعر ومواصفات بلاي ستيشن 5 المتوقع سعادةً بالغةً لدى عشاق الألعاب الإلكترونية بعد أن أزاحت شركة “سوني” الستار عن الجهاز الجديد “Play station 5”.

وكانت شركة “سوني” قد قررت تأجيل طرح النسخة الجديدة من جهاز الألعاب الإلكتروني “Play Station 5” بسبب الأحداث التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية من الاحتجاجات والتظاهرات.

1 موعد إصدار بلاي ستيشن خمسة “Play Station 5”
2 سعر “Play Station 5” المتوقع
3 تسريبات عن مواصفات بلاي ستيشن 5

موعد إصدار بلاي ستيشن خمسة “Play Station 5”

◘ لم تصرح شركة سوني عن ميعاد اصدار بلاي ستيشن 5 ولكن يُتوقع أن يكون في عطلة هذا العام 2020م دون الكشف عن تفاصيل إضافية للإصدار.

◘ وشاركت شركة سوني صوراً لمجموعة من الألعاب الجديدة التي ستتوفر في الاصدار الجديد من الجهاز “Play station 5”، ومجموعة نسخ مُحدثة من الألعاب القديمة.

سعر “Play Station 5” المتوقع

لم تصرح شركة “سوني” عن سعر معين للإصدار الجديد من الجهاز “Play Station 5” إلا أن أبرز مواقع الألعاب الإلكترونية رجحت أن السعر الخاص بالنسخة الجديدة سوف يكون تقريباً 499 دولار، وفقاً لشبكة CNN، وسوف يتم التأكد من هذا قريباً كما يُتوقع في عطلة هذا العام 2020م.

تسريبات عن مواصفات بلاي ستيشن 5

هناك مجموعة من التسريبات حول مواصفات النسخة الجديدة من جهاز البلاي ستيشن 5 الجديد ومن أهمها ما يلي:

• يتوقع أن تزود المنصة الجديدة الخاصة بالجهاز بمعالج AMD Zen 2 ثماني النواة بتردد 3.5 جيجاهيرتز.

• يتوقع أن يزود ايضاً بمعالج رسومات RDNA 2 الذي سيمنح الجهاز سرعة فائقة في التعامل مع الصور والفيديوهات عالية الدقة ويصل لكفاءة أداء 10.3 تيرافلوبس.

• يتوقع تزويد الجهاز بذاكرة وصول عشوائية GDDR6 بسعة 16 جيجابايت.

• المساحة التخزينية للجهاز حديثة من النوع SSD بسعة 825 جيجابايت، بسرعة تصل إلي 5.5 جيجابايت/ثانية.

• التصميم الخارجي مزود بشباك تبريد كبيرة مع إضاءة داخلية جذابة باللون الأزرق.

فيديو خاص بشركة سوني عن جهاز play Station 5

H.Ali

محرر ومدون مصري لدي موقع "كلمة"، حاصل علي بكالوريوس تجارة جامعة السادات - شعبة المحاسبة، مُحٍب للتصفح علي الانترنت ومتابعة الأخبار المحلية والعالمية وعاشق للألعاب خاصةً الأونلاين.

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