المصرية للاتصالات إستعلم عن باقات شبكة المحمول الرابعة We وأجدع كرت

المصرية للاتصالات ظهرت شركة we في الآونة الأخيرة وكانت المنافسة مع شركة و أورانج وشركة فودافون صعبة للغاية، ولكن بالعروض والخدمات والباقات المميزة، وتلبية السوق المصري بالسعر المناسب، استطاعت we بالفعل أن تجذب مليوني عميل، وهنا سنوضح العروض والأكواد الخاصة بخدمة العملاء وباقات شبكة المحمول الرابعة We والباقات لنسهل على العميل معرفة كل ما يخص شركته الجديدة we.

المصرية للاتصالات والباقات المقدمة.

كنترول 12:- الاتصال على رقم *600* 12# للاشتراك في هذه الباقة لمدة شهر، ليستمتع العميل بـ 900 وحدة منهم 450 وحدة مجانية للعملاء الجدد، و 450 وحدة أساسية.

كنترول 20:- الاتصال على رقم *600* 20# للاشتراك في هذه الباقة لمدة شهر، ليستمتع العميل بـ 1700 وحدة منهم 850 وحدة مجانية للعملاء الجدد و 850 وحدة أساسية، و 100 ميجا واتساب مجانا, ويمكنك معرفة أرقام خدمة عملاء اتصالات اعرف أهم الأكواد وأحدث الباقات المقدمة

كنترول 30:- الاتصال على رقم *600* 30# للاشتراك في هذه الباقة لمدة شهر، ليستمتع العميل ب 2700 وحدة منهم 1350 وحدة مجانية للعملاء الجدد و 1350 وحدة أساسية، و 100 ميجا واتساب مجاناً.

كنترول 40:- الاتصال على رقم *600* 40# للاشتراك في هذه الباقة لمدة شهر، ليستمتع العميل بـ 4000 وحدة منهم 2000 وحدة.

مجانية للعملاء الجدد و2000 وحدة أساسية، و100 ميجا واتساب مجاناً.

كنترول 60:- الاتصال على رقم *600* 60# للاشتراك في هذه الباقة لمدة شهر، ليستمتع العميل ب 7200 وحدة منهم 3600 وحدة مجانية للعملاء الجدد و 3600 وحدة أساسية، و 100 ميجا واتساب مجاناً, الموقع الرسمي

عرض ضعف الباقة للعميل الجديد ولفترة ثلاثة شهور فقط.

الحصول على 200 دقيقة مجانية للرقم المفضل الذي يتم اختياره.

خاصية تحويل الوحدات المتبقية من الشهر الحالي عند التجديد.

أجدع كارت من We.

ضمن العروض المقدمة من شركة we تقدم عرض أجدع كارت, تنافس به الشركات الأخرى، وهذه مميزات هذا العرض:-

الكارت فئة 10:- يمنح 7 جنيه رصيد علاوة على 100 وحدة هدية انترنت ومكالمات.

الكارت فئة 15:- يمنح 10.5 جنيه رصيد علاوة على 150 وحدة هدية انترنت ومكالمات.

الكارت فئة 25:- يمنح 17.5 جنيه رصيد علاوة على 250 وحدة هدية انترنت ومكالمات.

الكارت فئة 30:- يمنح 21 جنيه رصيد علاوة على 340 وحدة هدية انترنت ومكالمات.

الكارت فئة 40:- يمنح 28 جنيه رصيد علاوة على 400 وحدة هدية انترنت ومكالمات.

الكارت فئة 60:- يمنح 42 جنيه رصيد علاوة على 600 وحدة مجانية انترنت ورصيد.

الكارت فئة 75:- يمنح 52.5 جنيه رصيد علاوة على 750 وحدة هدية انترنت ومكالمات.

الكارت فئة 100:- يمنح 70 جنيه رصيد علاوة على 100 وحدة هدية انترنت ومكالمات.

الكارت فئة 150:- يمنح 105 جنيه رصيد علاوة على 1500 وحدة هدية انترنت ومكالمات.