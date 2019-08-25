المصرية للاتصالات تتيح أجهزة راوتر VDSL فائقة السرعة باشتراك شهري 5 جنيهات بسرعات تبدأ من 30 ميجا بت في الثانية

فى إطار سياسة الشركة المصرية للاتصالات بشأن إعادة هيكلة سرعات الإنترنت لديها، بحيث تبدأ سرعات الإنترنت من 30 ميجا بت في الثانية وحتى 100 ميجا بت في الثانية، أعلنت الشركة عن توفير أجهزة الراوتر فائقة السرعة من نوع VDSL للأنترنت المنزلي بدلاً من ADSL ذات السرعات المحدودة حتى يشعر المواطنين بالسرعات الفائقة للأنترنت والاستفادة من القصوى من تلك السرعات الهائلة.

كيفية الحصول على راوتر VDSL فائق السرعة:-

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنه يجب على عملاء الشركة إذا ما أرادو الاستمتاع بالسرعات القصوى للأنترنت فإنه يجب تغيير ما لديهم من أجهزة الراوتر من نوع ADSL لأنه ذات سرعات محدودة، خاصة مع اتجاه الشركة لجعل بداية سرعات الإنترنت هو 30 ميجابت في الثانية الواحدة بدلاً من السرعات القديمة التي كانت تبدأ من 1 ميجا بت في الثانية وصولاً إلى 5 ميجا بت في الثانية.

وأشارت الشركة إلى أن أجهزة الراوتر فائقة السرعة موجودة حالياً لدي الشركة وتم طرحها بأقل من أسعارها بنسبة 50% حيث أن السعر الفعلي لجهاز الراوتر فائق السرعة هو 400 جنيه ويمكن للعميل تقسيط المبلغ باشتراك شهرى مقداره 5 جنيهات، وللعميل جهاز راوتر واحد من نوع VDSL إذا ما أراد التمتع بهذا الخصم ، إما إذا ما أراد الحصول على جهاز راوتر أخر فائق السرعة فإنه مطالب بدفع كامل ثمن الراوتر وهو 400 جنيه بجانب القيمة المضافة.

كما تتعهد الشركة بتغيير الراوتر مجاناً في حالة ما إذا كان به عيوب فنية أو عيوب في الصناعة غير ناتجه عن سوء الاستخدام.