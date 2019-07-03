المصرية للاتصالات طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019

نستعرض معكم طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 ، حيث يقوم المشتركين بشركة المصرية للاتصالات هذه الأيام البحث عن قيمة فاتورة التليفون المنزلي التى تشمل المكالمات الصادرة المحلية والمكامات الزائدة وقيمة الأشتراك الذي يتم تسديده كل ثلاثة شهور مع توفير خدمات أخرى للمشتركين، لقد قامت شركة المصرية للاتصالات بتسهيلات لدفع فاتورة التليفون بأكثر من طريقة إلكترونية لكن الأكثر استخداما هي خدمة فوري وذلك لتواجدها بأماكن كثيرة يسهل على المشتركين تسديد الفاتورة من خلالها.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو

يستطيع بعض العملاء تسديد فاتورة التليفون الأرضي عن طريق السنترال التابع له، كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي مسبقا من خلال رابط الشركة المصرية للاتصالات حيث يقوم العميل بتسجيل رقم التليفون وكود المحافظة التابع لها وعلى الفور سيتم عرض قيمة الفاتور والموعد النهائي لتسديدها.

المصرية للاتصالات فاتورة التليفون المنزلي

لقد أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن غرامة مالية و فصل الخدمة نهائيا عن العميل في حين لم يتم تسديد فاتورة التليفون الأرضي لمدة 6 شهور متواصلة، بالإضافة أن فترة تسديد فاتورة التليفون المنزلي لشهر يوليو تبدأ من يوم 15 يونيه حتى 15 يوليو

تم توفير بعض الخدمات الإلكترونية من المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي لشهر يوليو مع توفير خدمة عدم الإزعاج وخدمة انتظار المكالمات وخدمات الرد السريع لذا لتفعيل هذه الخدمات لابد من الاتصال على رقم 111 وسيتم إضافة قيمة الخدمات على فاتورة الأرضي.