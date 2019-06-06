المواصفات الكاملة والمُتوقعة لجهاز آيفون الجديد والمُزمع إصداره الخريف المقبل

خلال الأيام الماضية كشف عدد من المهتمين بمنتجات الشركة الأمريكية آبل، عن أخبار عديدة متعلقة بجهاز آيفون الجديد والذي سوف يأتي تحت اسم iphone 11، وفي ظل ذلك بدأ البحث من مستخدمي الهواتف من تلك النوعية عن المواصفات المُتوقعة لمنتج العملاق الأمريكي القادم، وهو ما دفع العديد من مواقع التكنولوجيا على مستوى العالم إلى الحديث عن مميزات وسمات مُنتظرة سوف تتوفر في ذلك الهاتف، بل أكد الكثيرون أنها مؤكدة وفقًا لتسريبات من داخل الشركة ذاتها ومن خلال عاملين بداخلها، وسوف نتحدث خلال تلك المقالة عن هذه المواصفات الكاملة التي تم تسريبها.

سعر آيفون 11 الجديد

ليس هناك سعر محدد حتى الآن لهذا الجهاز خاصة أنه سوف يأتي بمساحات تخزينية مختلفة، إلا أن المؤشرات تؤكد أنه لن يقل عن 999 دولار كبداية لأقل الإمكانيات التي سوف تكون مُتاحة، ومن المُتوقع أن تبدأ مساحات التخزين بـ 64 جيجا ثم 256 ومن بعدها 512 جيجا، ولن تدفع Apple بخيار حجم واحد تيرابايت هذا العام ومن المرجح أنه سوف يكون في 2020، وبرغم ذلك إذا قدمت Apple جهاز iPhone منخفض التكلفة هذا العام (على غرار XR) ، فمن المحتمل أن تبدأ بسعر 749 دولارًا وترتفع في السعر إذا كان هناك سعة تخزين إضافي.

مواصفات الكاميرا في آيفون الجديد

تقول صحيفة وول ستريت جورنال إن ميزات الكاميرا الجديدة ستكون جزءًا مهمًا من أجهزة iPhone 2019 الجديدة، ومع ذلك ،يبدو أن جهاز iPhone 11 بحجم 5.8 بوصة لن يتلقى تغييرات جذرية في الكاميرا لأنه سيتمسك بنظام الكاميرا المزدوجة، لكن مارك جورمان من وكالة بلومبرج ذكر أن iPhone الجديد سيحتوي على نظام كاميرا ثلاثي. ومن الواضح أن الوحدة المكونة من ثلاث كاميرات مخصصة للهاتف الأكبر والأغلى في السعر من تلك السلسلة.

حيث ذكرت تقارير أخرى أن الكاميرا الثالثة في الطرز المتطورة ستحتوي على عدسة واسعة الزاوية لإنتاج صور أكبر وأكثر تفصيلاً، كما سيكون من ضمن خياراتها إتاحة درجات أكثر لتوسيع وتكبير الصورة، وتعمل Apple أيضًا على ميزة التصحيح التلقائي لتزويد الأشخاص بالعودة إلى الصورة التي ربما تم قطعها عن طريق الخطأ.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية فهي سوف تشهد تغيرات أخرى أيضًا مثل زيادة في الميجابكسلات من 7 إلى 12، وستتغير الكاميرا أيضًا من العدسة الحالية المكونة من 4 عناصر إلى عدسة مكونة من 5 عناصر، وجدير بالذكر أنه سيتم تضمين الكاميرا الأمامية الجديدة في جميع هواتف آيفون الجديد في 2019.

ما سبق كانت المعلومات المُتاحة بكل تأكيد بشأن منتج آبل القادم والمُتوقع له الإصدار في شهر سبتمبر المقبل، وبالتحديد في يوم الثلاثاء الموافق 10 من ذلك الشهر كما ذكر موقع techradar البريطاني الشهير، ومه ظهور تسريبات أخرى جديدة بشأن آيفون 11 الجديد سوف نضعها لكم على الفور فتابعونا.