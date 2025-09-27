انتقادات وإعجاب.. فيديو مارك زوكربيرج عن الحضارة المصرية يثير الجدل على السوشيال ميديا

أشعل مارك زوكربيرج، مؤسس شركة “ميتا”، مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره فيديو مُبتكر عن الحضارة المصرية القديمة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن خدمته الجديدة Vibes. الفيديو الذي ظهر فيه مزج بين التاريخ المصري القديم، والطابع العصري أثار موجة من ردود الأفعال المتباينة ما بين الإعجاب والانبهار، والانتقاد والتحفظ.

فيديو يعبر عن سحر الحضارة المصرية

الفيديو الذي نشره زوكربيرج عبر حسابه الرسمي على فيسبوك جسّد فتاة بزي فرعوني تقف على شرفة تطل على نهر النيل والأهرامات، في مشهد يجمع بين واقعية الذكاء الاصطناعي واللمسة الفنية الجذابة. المحتوى أعاد تسليط الضوء على التاريخ المصري القديم بشكل مبسط، بعيدًا عن التعقيد والمبالغة، مما جذب ملايين المشاهدات والتفاعلات.

ما هي خدمة Vibes من ميتا

هي منصة جديدة لتوليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي.

تتيح خدمة Vibes للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي، أو تعديل مقاطع قائمة وإضافة مؤثرات بصرية وموسيقية.

إمكانية نشر الفيديوهات مباشرة عبر تطبيقات ميتا مثل فيسبوك وإنستجرام.

جدل واسع بين مؤيدين ومعارضين

رغم أن الفيديو لاقى إعجابًا واسعًا وأشاد به الكثيرون باعتباره طريقة مبتكرة لإحياء التراث المصري، إلا أن هناك موجة انتقادات حادة واجهت الخدمة. بعض المستخدمين عبّروا عن رفضهم للمحتوى الاصطناعي معتبرين أن ميتا تناقض نفسها بعدما أكدت سابقًا أنها تسعى لتعزيز المحتوى الأصيل والابتعاد عن المحتوى المولد آليًا.

شغف زوكربيرج بالثقافات القديمة

اختيار فيديو عن الحضارة المصرية لم يكن عشوائيًا، فقد ظهر بوضوح شغف زوكربيرج بالثقافات التاريخية خاصة الحضارة المصرية القديمة، هو ما عكسه المشهد الذي قدّم التاريخ المصري القديم بروح معاصرة، جعلته أقرب وأسهل للفهم لدى الجمهور العالمي.

ما الذي يميز فيديو الحضارة المصرية من مارك زوكربيرج؟

تميز الفيديو المولد بالذكاء الاصطناعي بدمج عناصر من الحضارة المصرية القديمة مثل الأهرامات ونهر النيل مع رؤية حديثة معاصرة، وذلك من خلال فتاة ترتدي الزي الفرعوني في مشهد واقعي وجذاب. هذه الصياغة جعلت التراث أكثر قربًا وسهولة للفهم، وساهم في تفاعل واسع من الجمهور العالمي عبر وسائل التواصل فيسبوك وإنستجرام.

ما بين الانتقادات والإعجاب، يظل فيديو **الحضارة المصرية عبر خدمة Vibes** خطوة لافتة تكشف عن مستقبل المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تلعب دورًا محوريًا في تقديم التراث الإنساني بشكل جديد يدمج الماضي بالمستقبل.

