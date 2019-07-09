اهم ما يميز هاتف HUAWEI Mate 20 X 5G | أول هاتف ذكي من الجيل الخامس

يعتمد HUAWEI Mate 20 X 5G على أحدث التقنيات المطورة على مدار السنين لتحسين خوارزميات الاتصال لتعزيز كفاءة إرسال الإشارات بين الهواتف الذكية وشبكات الاتصالات مع تقليل استهلاك الطاقة وتعمل تقنية الرسومات GPU Turbo 3.0 الجديدة أيضًا على تحسين كفاءة معالج الرسومات في الهاتف بشكل كبير.

وتُظهر الرسوم المتحركة نعومة أفضل واستهلاكًا أقل للطاقة، وتطيل عمر البطارية، وتمنح عشاق اللعبة تجربة مثالية واليوم، هناك 25 لعبة دولية شهيرة و 60 لعبة شهيرة في الصين متوافقة مع التكنولوجيا المتكاملة لهواوي هواوي ميت 20 اكس 5 جي الذكية.

ونظام التشغيل 9.1 EMUI على HUAWEI Mate 20 X 5G يجعل أداء أول هاتف ذكي من الجيل الخامس أعلى ويمكّنه من العمل بسلاسة دون تأخير.

شاشة أول هاتف ذكي من الجيل الخامس

يحتوي الهاتف على شاشة OLED كبيرة بتصميم 7.2 بوصة وتصميم أنيق وحواف صغيرة جدًا ووئام تام بين الشاشة والهاتف ويوفر هواوي ميت 20 اكس 5G للمستخدمين تجربة مشاهدة غامرة أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو والأفلام أو الاستمتاع بالألعاب.

نظام الكاميرا

يحتوي HUAWEI Mate 20 X 5G على نظام تصوير متقدم يتضمن ثلاث كاميرات من لايكا والكاميرات هي 40 ميجابكسل للكاميرا ذات الزاوية الواسعة، و و 20 ميجابكسل للكاميرا ذات الزاوية الواسعة جداً و 8 ميجابكسل للكاميرا ويستخدم النظام برامج وأدوات هاتف متطورة لالتقاط صور ومقاطع فيديو رائعة.