اهم مميزات هاتف Xiaomi Poco F3 GT الجديد واسعاره

شهدت الايام الماضية اعلان شركة poco عن طرح الهاتف الجديد Xiaomi Poco F3 GT، حيث تعتبر شركة بوكو الصينية هي واحدة من العلامات التجارية الفرعية المندرجة تحت شركة Xiaomi العالمية التي نالت شهرة كبيرة مؤخرا في مجال صناعة الهواتف، وتداولت الكثير من المواقع المهتمة بالهواتف والتكنولوجيا خلال هذه الايام اعلان طرح هاتف Xiaomi Poco F3 GT الجديد، وهو الهاتف الذي يضم الكثير من المميزات الهامة التي تجعلها الاكثر شراء من قبل المستهلكين في هذا التوقيت، لذلك تزداد عمليات البحث للتعرف على اهم المميزات والمواصفات التي يضمها هاتف Xiaomi Poco F3 GT الجديد، وسوف نوضح الان من خلال هذا المقال اهم هذه المميزات.

طرح هاتف Xiaomi Poco F3 GT الجديد

جاء هاتف Xiaomi Poco F3 GT الجديد بالكثير من المواصفات القياسية، يحق انه من المقرر ان يعمل بمعالج dimensity 1200 المميز، وهي الخاصية والميزة التي تجعل الهاتف من الهواتف التي يمكن من خلالها استخدام الالعاب المختلفة وذلك لأنه يضم الكثير من الامكانيات التي تساعد على ذلك.

اهم مميزات هاتف Xiaomi Poco F3 GT

يضم الهاتف الكثير من المميزات التي تجعله الاختيار الاول للمستهلكين في هذا التوقيت، ومن اهمها ما يلي.

الشاشة الخاصة بالهاتف من نوع amolid والتي يكون قياسها 6.7 بوصة.

الهاتف مصمم ببطارية ذات قوة 4000 ملي امبير في الساعة.

الهاتف مصمم بنسختين احدهما بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا رام، بالاضافة الى نسخة 256 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا رام.

معدل التحديث الخاص بالهاتف 120 هرتز في الثانية، وكذلك مستشعر البصمة الذكي.

تم تصميم الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل.

يضم الهاتف كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجا بيكسل.

سعر هاتف Xiaomi Poco F3