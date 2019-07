باقات انترنت we والفرق بين باقات نت we القديمة والجديدة

باقات انترنت WE تهم الكثير من عملائها، إذ تم استحداث نظام باقات جديد بسرعات أعلى وأسعار أقل، وتحاول الشركة المصرية للاتصالات دائمًا تلبية احتياجات عملائها من السرعات للإنترنت، كما تحاول توفير الخدمة لهم بأفضل سعر ممكن، لذا نقدم لكم باقات انترنت WE الجديدة، كما يمكنكم من خلال مقالنا التعرف على الفرق بين باقات WE القديمة وباقات WE الجديدة، فتابعوا معنا السطور التالية.

باقات انترنت WE

تقدم الشركة المصرية للإتصالات باقات we انترنت منزلي جديدة، ويأتي ذلك في إطار خطة لرفع القدرات والجودة للانترنت في مصر، ولا زلنا في المرحلة الأولى من التطوير، وتضم ثلاث شرائح، توفر سرعات أكبر وتحميل أعلى من باقات WE القديمة، وقد أكد عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب للشركة المصرية للإتصالات أن هناك فارق سعر بسيط بين الباقات القديمة والجديدة، يقابله خدمة أفضل وسرعات أعلى يمكن للعميل الاستفادة منها.

باقات انترنت WE الجديدة

الشريحة الباقة السعر سوبر سوبر 140 جيجابايت 120 جنيهًا/ الشهر سوبر 250 جيجابايت 210 جنيهًا/ الشهر سوبر 500 جيجا بايت 500 جنيهًا/ الشهر ميجا ميجا 250 جيجابايت 310 جنيهًا/ الشهر الترا الترا 250 جيجابايت 410 جنيهًا / الشهر الترا 600 جيجابايت 700 جنيهًا/ الشهر

باقات انترنت we القديمة