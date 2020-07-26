“بالفيديو” كيفية الدفع لفحص كورونا للقادمين إلى مملكة البحرين عبر تطبيق مجتمع واعي

نوضح كيفية دفع الرسوم المقررة لفحص كورونا للمسافرين القادمين الى مملكة البحرين عبر تطبيق مجتمع واعي، ويمكن للمسافرين دفع الرسوم قبل ركوبهم الطائرة متجهين للبحرين، أو عند وصولهم إما نقداً أو عبر الدفع الإلكتروني. إلى جانب المنصات في المطار التي تتيح خيارات الدفع السابق ذكرها. ويلزم القادمين للمملكة إجراء اثنان من الفحوصات المختبرية لفيروس كورونا عل نفقتهم الشخصية بمجموع 60 ديناراً.

دفع فحص كورونا البحرين

ويخضع جميع القادمين الى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي، لفحص فيروس كورونا الألزامي، على نفقتهم الخاصة، إعتبارا من 21 يوليو 2020. فمبجرد وصول المسافرين ألى مملكة البحرين ينطبق عليهم القانون الذي يلزم بإجراء الفحص المختبري مقابل 30 دينار بحريني، على أن يتم فحص آخر بعد إنتهاء فترة الحجر الصحي لمدة 10 أيام في قرار يهدف لمنع تفشي فيروس كورونا حفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

كيفية دفع رسوم فحص فيروس كورونا

من قائمة الخدمات الإلكترونية في تطبيق مجتمع واعي

أنقر على الدفع لفحص القادمون

قم بتحديد عدد الأفراد

أدخل الرقم الشخصي أو رقم الجواز

إضغط على “المواصلة للدفع” أدناه

إضغط على”التأكيد والدفع”

قم بإختيار طريقة الدفع ببطاقة الصراف الآلي أو بطاقة الأئتمان، وإتبع الخطوات

وبإمكانكم مشاهدة الفيديو التوضيحي أدناه لعملية إتمام الدفع لفحص كورونا المختبرين، عن طريق خدمات تطبيق مجتمع واعي. حمل تطبيق مجتمع واعي عبر .متجر آب ستور، Google Play.