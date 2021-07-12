ببطارية ضخمة آبل تتحدى الجميع بـ آيفون iPhone 13 ومفاجأة رائعة للمستخدمين

تتواصل التسريبات الخاصة بهاتف آيفون 13 الجديد فخر شركة أبل الأمريكية المرتقب، مع اقتراب موعد طرحه بالأسواق خلال الأسابيع المقبلة، وتداولت العديد من المواقع الأجنبية المهتمة، صورًا للهاتف المتوقع أن يكون الأقوى والأكثر والأحدث من حيث المواصفات، حيث سيحتوى على لوحات LTPO بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية في النسخة البرو مع أعلى معدل حتى جيل iPhone 14.

مواصفات آيفون 13 المرتقب

ويبدو أن أبل تريد تحقيق المفاجأة من خلال الكاميرات فائقة الدقة، مع وجود كاميرا هي الأولى من نوعها لقياس درجة حرارة الجسم، بينما تحتوي شاشة آيفون 13 على تقنية موفرة للطاقة LTPO، بالإضافة إلى تقنيات كاميرا LiDAR التي تقوم بالمسح الضوئي للصور في التصوير الفوتوغرافي، لاسيما في وجود إضاءة خافتة مع تصميم مميز ورائع مع سمك كبير حوالى 7.55 مم مع وجود نتوءات أكبر في الكاميرا الخلفية بحوالي 3.65 ملم مقارنة بـ 1.5 إلى 1.7 ملم.

مميزات إضافية وبطارية ضخمة

يملك آيفون 13 الجديد العديد من المزايا الرائعة مثل:

يدعم جميع شبكات الاتصال حتى 5G.

يزن 226 جرام.

يملككاميرا خلفية رباعية.

دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل.

دقة الكاميرا الثانية 12 ميجا بكسل.

دقة الكاميرا تلي فوتو وكامير 63 ميجا بكسل.

يملك كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل.

به مخرج لشريحتي اتصال من نوع Nano SIM.

يملك بطارية من ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة.

يملكشحن سريع بقدرة 18 وات.

يملك شحن لاسلكي مع شاحن Mag safe بقدرة 15 وات

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ألوان وسعر iPhone 13

يأتي هاتف iPhone 13 بتشكيلة رائعة من الألوان تناسب مختلف الأذواق، فيأتي بالألوان (الجرافيت -الأسود – الرمادي – الذهبي – الفضي – البرتقالي)، ويسجل سعره بالدولار 1100 دولار أمريكي تقريبًا وما يعادله من العملات المحلية.