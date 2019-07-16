بجودة HD.. أحدث تردد قناة نايل سبورت Nile sport الجديد 2019 على النايل سات

تردد قناة نايل سبورت Nile sport، وهى قناة رياضية متخصصة، تهتم بنقل مباريات الدورى المصرى والمباريات الودية وتغطية كافة الأحداث الرياضية علي الساحة المصرية والعربية والعالمية، حيث تعد ضمن القنوات البارزة في المجال الرياضي بالشرق الأوسط اكتسبت شهرة كبيرة بين منافسيها من القنوات المتخصصة الأخرى، حينما اهتمت بعرض المباريات بشكل حصري وبجودة عالية مستخدمة فى ذلك أحدث الإمكانيات التقنية والتكنولوجية المتطورة، كما تحرص القناة على تناول الأخبار الرياضية من خلال نشراتها الإخبارية والتقارير اليومية الشاملة لأحداث جميع المباريات والدوريات المصرية والعربية التى يقوم بإعدادها فريق عمل قوي ومتميز بالقناة، ونقدم لكم في السطور التالية تردد قناة نايل سبورت Nile sport الجديد، والذي يزداد البحث عنه بكثافة بالتزامن مع مباريات الدورى المصري الهامة، عبر محركات البحث.

تردد قناة نايل سبورت Nile sport

انطلق البث التلفزيوني للقناة خلال عام 1998م، مقرها الرئيسي بالقاهرة، وتتيع هيئة الإذاعة والتليفزيون المصرية، ومنذ نشأتها وهي تحظى بمتابعة جيدة حيث استطاعت ان تجذب أنظار عشاق الساحرة المستديرة من خلال تقديمها للعديد من المضامين البرامجية الإخبارية والتحليلية داخل استوديوهاتها على مدار اليوم، وتتميز قناة بتغطيتها الواسعة لكثير من المباريات المحلية والعربية والعالمية من خلال نخبة لامعة من المحللين الرياضيين البارزين في هذا المجال، ومن أبرز البرامج التي تقدمها:

ستاد النيل.

حصاد اليوم.

بيت الرياضة.

هي والرياضة.

فاصل رياضي.

صباح الرياضة.

مشوار نجم.

وجها لوجه.

أبطال التحدي.

الكرة الإفريقية.

أصداء الملاعب.

تردد قناة نايل سبورت Nile sport على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 11842 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي FEC 5/6