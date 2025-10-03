“بجودة HD” .. تردد قناة Kids 5 للأطفال الجديد 2025 على جميع الأقمار الصناعية

تُعد قناة Kids 5 من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى متنوع يجمع بين الترفيه والتعليم ويستهدف تنمية مهارات الأطفال بطريقة ممتعة وآمنة. القناة أصبحت وجهة رئيسية للأسر الباحثة عن محتوى كرتوني هادف، مما جعلها من بين القنوات الأكثر متابعة مؤخراً.

نبذة عن قناة Kids 5

انطلقت قناة Kids 5 لتلبية حاجة الأسر إلى قناة أطفال تجمع بين المرح والفائدة والاعتماد على اللغة العربية الفصحى في تقديم البرامج. تبث القناة عبر تقنيات حديثة وتستهدف الفئة العمرية من 3 سنوات حتى 12 سنة، مع مراعاة أن يكون المحتوى مناسباً لجميع أفراد الأسرة.

تردد قناة Kids 5

حرصت إدارة القناة على تحديث ترددها باستمرار لضمان وصول أفضل صورة وصوت للمشاهدين، وفيما يلي الترددات المتاحة على الأقمار الصناعية:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب الجودة نايل سات 11595 27500 رأسي (V) HD / SD عرب سات 11862 27500 أفقي (H) HD / SD

كيفية ضبط واستقبال قناة Kids 5

افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال.

اختر البحث اليدوي وأدخل بيانات التردد.

تأكد من اختيار القمر الصناعي الصحيح.

اضغط على “بحث” لحفظ القناة.

في حالة ضعف الإشارة يُفضل تحديث السوفت وير أو ضبط الطبق.

مميزات قناة Kids 5 للأطفال

بث مجاني بدون تشفير.

محتوى كرتوني مدبلج بجودة عالية.

تنمية المهارات اللغوية والفكرية للأطفال.

مراعاة الفئات العمرية المختلفة.

الاعتماد على اللغة العربية الفصحى.

أبرز البرامج والمحتوى على Kids 5

تقدم القناة مسلسلات كرتون عالمية مدبلجة، إلى جانب برامج تعليمية مبسطة تهدف لتعليم الحروف والأرقام. كما تعرض أناشيد وأغاني تربوية تساعد الأطفال على حفظ المعلومات بطريقة مرحة وتدعم الخيال والإبداع.

القيم التربوية التي تقدمها القناة

تركز القناة على غرس قيم التعاون، الصدق، احترام الآخرين، وأهمية التعلم المستمر. كما تحرص على إظهار القدوة الحسنة في الشخصيات الكرتونية.

آراء الجمهور وانتشار القناة

نال محتوى قناة Kids 5 إعجاب الكثير من الأسر العربية بفضل توازنها بين التعليم والترفيه. وقد ارتفعت نسب مشاهدتها في مختلف الدول العربية لتصبح من القنوات المفضلة للأطفال.

بدائل قناة Kids 5 للأطفال

يمكن للأطفال متابعة قنوات مشابهة مثل: قناة ماجد للأطفال، قناة طيور الجنة كيدز، CN بالعربية، وقناة MBC 3. ورغم تميز كل قناة بطابعها الخاص، تظل Kids 5 متميزة بجمعها بين الترفيه وغرس القيم التعليمية.