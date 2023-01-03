بخدع بصرية بسيطة تجعلك تظهري بقوام ممشوق وتبتعدي عن الأخطاء التي تظهر عيوب جسمك

بخدع بصرية بسيطة تجعلك تظهري بقوام ممشوق وتبتعدي عن الأخطاء التي تظهر عيوب جسمك

يمكنك أن تعتمد في اختيار ملابسك على الخدع البصرية التي تخفي عيوب جسمك وتظهره بصورة أجمل وقوام ممشوق فإليك بعض النصائح عند اختيار الملابس كي تظهر جسمك بشكل أنحف.

خدع بصرية تظهرك أنحف

من الأخطاء التي ترتكبها المرأة أثناء شراء الملابس، هو سوء تقدير تنسيق الملابس مما يجعلك تبدين أكثر من وزنك بكثير، ولكن في هذا المقال سوف أساعدك في التغلب على تلك الأخطاء، والظهور بقوام ممشوق خالي من العيوب ببعض الخدع البصرية البسيطة.

تجنبي الأزياء الواسعة جدا

يوجد اعتقاد سائد بأن الملابس الواسعة تخفي عيوب الجسم وتجعلك أكثر نحافة، ولكن الحقيقة عكس ذلك يمكنك تنسيق الملابس بمقاسات مناسبة لجسمك الحقيقي وابتعدي عن المقاسات الأكبر.

ابتعدي عن الأزياء الضيقة جدا

من المعروف أن الملابس الضيقة جدا تظهر عيوب الجسم، وتشعرك بعدم الراحة، فيجب اختيار ملابس قياسها مناسب لجسمك وتكون مريحة وخاصة أن كنتي امرأة عاملة تخرجي كل يوم.

لا تفرطي في وضع الإكسسوارات

يجب تنسيق الإكسسوارات مع بعضها البعض، فيجب تجنب وضع عدة إكسسوارات كبيرة وملونة، والاكتفاء بقطعة واحدة فقط تعزز من أناقتك، ويمكن وضع إكسسوارات كبيرة ولكن بعيدة عن بعضها مثل الأقراط، العقد، الإسورة، الحزام هذا يجعلك تبدين أجمل.

تجنبي لبس اللون الأسود فقط

من الاعتقادات الخاطئة أن لبس اللون الأسود يعزز النحافة، وهذا خطأ لأنه يضفي على إطلالتك التعب والإرهاق كما تظهر الهالات السوداء المحيطة بالعينين، ولكن إن كنتي تريدين أن تظهري انحف فعليك بارتداء اللون الأزرق أو الأخضر الداكن مع تنسيقها بالإكسسوارات المناسبة الملونة مع خلط التدرجات اللونية.

ابتعدي عن الطبعات الكبيرة

ابتعدي عن الطبعات الكبيرة لأنها تقل من إطلالتك ويمكن الاستغناء عنها بارتداء إكسسوار بسيط.

عدم تناسق الألوان

من الضروري أن تحافظي على تنسيق الألوان فهو يثقل إطلالتك وتجعلك تظهري ممشوقة القوام.

الخطوط الأفقية

تجنبي ارتداء الملابس ذات الخطوط العرضية فإنها تظهر جسمك بشكل أضخم أم الخطوط الطولية تجعله يبدو ممشوقا وكفيل بإضفاء نحافة على إطلالتك.