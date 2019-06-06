بدقة الـ HD..اعرف تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تردد قناة أبو ظبي الرياضية أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، حيث بدأت البث منذ أكثر من 50 عام ومقرها بالإمارات، لها الحق في بث عدد كبير من البطولات الرياضية في كرة القدم وكذلك ألعاب القوي والمصارعة وغيرها من الرياضات الأخري، وتبث قناة أبو ظبي باللغتين العربية والإنجليزية، فكل قناة لها التردد الخاص بها، ومن أبرز حقوق بث القناة، كأس إيطاليا، وكأس السوبر الأسباني.

قناة أبو ظبي الرياضية

تردد قناة أبو ظبي الرياضية لا يتقصر فقط على القمر الصناعي النايل سات، بل أن القناة يتم بثها على أكثر من 4 أقمار صناعية أخري، عرب سات، ياه سات، نايل سات، وأخيراً الهوت بيرد، تضم قناة أبو ظبي الرياضية أو المعروفة باسم AD SPORTS نحو 8 قنوات أخري، 4 قنوات منهم مجاني وبدون تشفير، بينما يوجد قناتين مشفرتين، بالإضافة لقناة EDGE المشفرة، كما تضم شبكة أبو ظبي للإعلام أحد أبرز القنوات إقبالاً قناة ناشيونال جيوغرافيك.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تردد أبو ظبي الرياضية نستعرضه معكم اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج على الأقمار الصناعية المُتاح بها البث، خاصةً وأنها من القنوات التي عليها إقبال شديد من متابعي مختلف الرياضات الأخري وبالأخص كرة القدم.

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القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ النايل سات 12091 عمودي 27500 5/6 عرب سات 11804 عمودي 27500 3/4 ياه سات A1 12054 أفقي 27500 8/9 هوت بيرد 11747 عمودي 27500 4\3

بالإضافة على ذلك بأن قناة أبو ظبي الرياضية لها الحق في إعادة كافة مباريات مانشستر سيتي سواء كانت المباريات في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي الممتاز وأخيراً كأس الإتحاد الإنجليزي، ويمتد بث قناة أبو ظبي في الشرق الأوسط وروسيا وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

برامج ومعلقين قناة أبو ظبي الرياضية

تضم قناة أبو ظبي الرياضية أحد أبرز وألمع محللي كرة القدم وكذلك المذيعين، أبرز المعلقين فارس عوض، علي سعيد الكعبي، وأخيراً علي حميد، ومن بين أبرز البرامج، برنامج جيم أوفر، أبو ظبي اليوم، استوديو الإمارات الإماراتي، جديراً بالذكر أن أبو ظبي الرياضية قد بثت بشكل حصري بطولة كأس العالم للشباب والتي أُقيمت في القاهرة.