بدون تشفير .. تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة الأمم الأفريقية 2019

تعرف على كيفية ضبط البث الأرضي تردد قناة تايم سبورت ، التي من خلالها تمتع بالمشاهدة بدون تشفير أو اشتراك لبطولات الأمم الأفريقية 2019 التي سوف تقام على أرض مصر يوم 21 يونيو الحالي، حيث يتم افتتاح المباريات باللعب بين المنتخب المصري ضد منتخب زيمبابوي، ينتظر هذه البطولات جماهير عريضة من عشاق كرة القدم لذلك مصر قامت بإطلاق قناة تايم سبورت لخدمة الملايين من عشاق الكرة ونقل المباريات مباشرة بأحدث تقنية عرض الصورة مجاناً بمجرد ضبط جهاز الريسفر لديك على تردد قناة تايم سبورت وتمتع بالمشاهدة.

تردد قناة تايم سبورت على النايل سات

التردد 11449

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 3/4

طريقة ضبط البث الأرضي على قناة تايم سبورت الناقلة لبطولات الأمم الأفريقية 2019

أولاً لضبط الجهاز لديك على قناة تايم سبورت للتمتع بمشاهدة بطولات الأمم الأفريقية في منزلك بدون اشتراك أو تشفير من خلال عدة خطوات:-

تأكد من دعم الجهاز للبث الأرضي الرقمي من خلال شاشة التليفزيون.

عليك الذهاب لـ الإعدادات ومنها ثم القنوات.

توليف إعداد القناة.

اختار تلقائي.

ثم عليك الضغط على بحث رقمي وانتظر التحميل.

ثم اضغط على كلمة تم أو أوك ok واختار قناة تايم سبورت سوف تجدها مع عدة قنوات أخرى.

يذكر أن قناة تايم سبورت قناة بث مباشر لمباريات بطولات الأمم الأفريقية 2019 حصرياً بدون تشفير أو اشتراك مقدمة خدمة للمواطنين عشاق كرة القدم..تمتع بأحلى مشاهدة وأنت في منزلك.