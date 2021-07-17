برقم الـ ID شحن جواهر فري فاير والحصول على 600 جوهرة مجانًا

تزامنًا مع توفير عدد من الألماس المضاعفة والهدايا، زاد الإقبال بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة على شحن جواهر فري فاير، من أجل الحصول على آلاف الجواهر التي تتيح الحصول على العناصر الأساسية من متجر اللعبة، وهو ما يعزز فرص اللاعبين على الوصول للمستويات النهائية وتحقيق أسرع انتصار من بين 50 لاعبًا تشملهم بيئة اللعب، لاسيما وأنهم يختارون بحرية نقطة انطلاقهم ويهبطون من الطائرة بمظلاتهم، ويتمحور هدف الفوز في البقاء في المنطقة الآمنة لأطول فترة ممكنة.

شحن جواهر فري فاير

ويتطلب تحقيق الهدف الحصول على أسلحة وإمدادات ودروع ومعدات ومركبات، من أجل استكشاف المنطقة الكبيرة الشاسعة. الخريطة ، وعن أفضل طريقة للشحن تتمثل تكون عن طريق كتابة رقم الآي دي الخاص بمعرف اللاعب في الشحن المدفوع عبر موقع shop2game، ثم اختيار كمية الجواهر التي تريد الحصول عليه، ثم تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة، ثم موافق، كما يمكن الشحن أيضًا عن طريق فوري وفودافون كاش.

مضاعفة عدد الجواهر وجوائز إضافية

ومن جانبها ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أتاحت لعبة free fire الحصول على مضاعفة عدد الجواهر عند الشحن خلال الأيام المقبلة، ففي حلة شحن 100 جوهرة، سيتم إضافة 100 آخرين إلى رصيدك بحد أقصى 600 جوهرة، فضلاً عن توفير عدد من الجوائز والهدايا والمكافآت عند الحصول على حيوان أليف و غلاف سلاح مجانًا، بالإضافة إلى العديد من الألبسة والسكنات والحزم وغيرها.

ربح حزمة الأرنب المشاكس

كما أتاحت اللعبة مؤخرًا أيضًا فرصة ربح حزمة الأرنب المشاكس والحصول على 9999 جوهرة من حدث عجلة الربيع، بالإضافة إلى الحصول على سلاح الرفراف المثالي في التصويب من بعد في مستوى ثابت وأداء أكثر ثباتًا، ويتوفر ذلك بشكل أكبر في فري فايتر وفري ماكس.