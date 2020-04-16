بشاشة 4.7 بوصة.. مواصفات هاتف iPhone SE الجديد (فيديو)

في خطوة جديدة لـ”آبل” في تحقيق التميز والإنفراد، كشفت الشركة العالمية اليوم، بشكل رسمي عن هاتفها “أيفون” الذى طال انتظاره ذات التكلفة المنخفضة والذي أطلقت عليه “iPhone SE”، ويتميز الجهاز الجديد بنفس المعالج الموجود في سلسلة “iPhone 11″، وسنعرض في السطور التالية ما يتعلق بهاتف أيفون الجديد.

يتميز هاتف الشركة العالمية الجديد “iPhone SE” بأنه مقاوم للماء والغبار بتصنيف IP67 لمقاومة الماء حتى متر لمدة 30 دقيقة، لأنه تم تصميمه من الألمنيوم والزجاج، كما يتميز بزر الصفحة الرئيسية المألوف، الذي تدعي أبل أنه قد تم تصميمه من “كريستال الياقوت” ليصبح متينًا وحماية المستشعر، ويتمتع iPhone SE بشاشة Retina HD مقاس 4.7 بوصة ويعيد Touch ID، حيث سيتاح هاتف “iPhone SE” بطرازات 64 جيجابايت و 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، وسيكون متوفر باللون الأسود والأبيض والأحمر، وسيكون بسعر 399 دولار.

كاميرا هاتف iPhone SE الجديد

ويمتلك هاتف iPhone SE الجديد كاميرا عريضة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة f / 1.8، ويستخدم معالج إشارة الصور والمحرك العصبي لـ “A13 Bionic”، وبمعنى آخر يستطيع المستخدمون الحصول على بعض الميزات الموجودة في iPhone 11 مثل وضع بورتريه، وكافة التأثيرات الخاصة بالإضاءة بورتريه الستة والتحكم في العمق، كما يعمل الجهاز الجهاز الجديد بمعالج A13 Bionic ، الموجود في سلسلة أجهزة iPhone 11 الأكثر تكلفة.

أما عن عمر البطارية فتدعي شركة آبل العالمية أن معالج “A13 Bionic” يتيح عمر بطارية كبير لجهاز “iPhone SE”، حيث أن الهاتف الجديد يستطيع المستخدمون شحنه على الشحن اللاسلكي مع أجهزة الشحن المعتمدة من Qi، ويدعم الشحن السريع، الأمر الذي يمنح العملاء ما يصل إلى 50 بالمائة من الشحن في 30 دقيقة فقط، لكن لم تعلن شركة أبل عن توفر iPhone SE حتى الآن.