بعد العودة للبث..تردد قناة بداية عبر القمر نايل سات

تشتهر قناة بداية السعودية على مستوى الخليج بأكمله. القناة قد عادت للبث بشكل كامل بعد إيقافها عام 2018 بقرار حكومي. ونخصص في هذه المساحة الإلكترونية تردد قناة بداية بعد إعادة البث في 15 تشرين الأول/أكتوبر. والتي تتخذ من النايل سات طبقاً لإذاعة البث الإرسالي للقناة التلفزيونية.







عند الحديث عن قنوات الترفيه نجدها هي الأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية. وقناة بداية لاتفك عن هذا الجانب ويعد البرنامج المقدم، زد رصيدك -الأكثر رواجاً بجميع أجزاءه. ويأخذ زد رصيدك 6 أعلى النسب مشاهدة في السعودية ثم يليه في المرتبة الثانية خليجياً وعربيا.

وبدأت القناة في عرض تصفيات الموسم الثامن لزد رصيدك، إذ يتم أجتماع المتسابقين أمام لجنة التحكيم، واحداً بعد واحد، يتم تقييم المتسابق بناء على سرده جوانب من إهتماماته، وشخصيته، وتشخيصه سايكلوجياً اثناء مشاركته أمام اللجنة التحكيمة المكونة من أربعة أفراد من الخبراء. ما يمكن بعدها التأهل بنجاح!







ويترأس لجنة التحكيم مجموعة من السعوديين في تصفيات برنامج زد رصيدك 8 – الموسم الثامن:

فواز الحارثي | @ AlharthiFawaz • عبدالله السبيل | @ le_Abdullah • د. فهد المنصور | @ DrFahad55 • حاتم الشهري

تبث البث محتواها من خلال بث إرسالها بواسطة القمر الصناعي نايل سات، بإتاحة التردد 12054رأسياً، ومعدل ترميز 27500.

تردد قناة بداية







القمر التردد FEC نايل سات 12054 عمودي v 5/6

القناة ترفيهية إجتماعية وتعد في المقام الأول التي يستقبلها المجتمع السعودي، وكان تدشين القناة الفضائية في 2005.

والإبمكان ضبط تردد قناة بداية في الرسيفر وتتبع البرامج الأخرى، مكة تجمعنا، برنامج بنوتات، برنامج شباب SHOW، برنامج أخويا، وغيرها.