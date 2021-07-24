بعد تحذير جوجل من الجوكر.. 10 علامات تكشف أن هاتفك تم اختراقه أو به برنامج تجسس

بالأمس فقط قامت شركة جوجل بالتحذير من الجوكر هذا البرنامج الخبث الضار، والذي بدأ في اختراق العديد من التطبيقات الهامة على متجر بلاي، وحال قيام المستخدم بتحميل التطبيق المصاب بالجوكر الخبيث، يقوم هذا البرنامج باختراق الجهاز والتجسس على صاحبه بالإضافة إشتراك البرنامج الضار للمستخدم في خطط باهظة الثمن وقد تكلفه الكثير.

جوجل تحذر من الجوكر و10 علامات لمعرفة التجسس

وهناك العديد من تطبيقات وبرامج القرصنة والتجسس، والتي حذرت منها شركة جوجل وحذفت العديد من التطبيقات من متجرها الشهير “متجر بلاي” نظراً لاختراق تلك التطبيقات ووصولها إلى خصوصيات المستخدم.

جوجل تطالب بحذف بعض التطبيقات فوراً.

كما طالبت جوجل بحذف هذه التطبيقات التي تحتوي على برنامج الجوكر الخبيث من هواتف أندرويد بشكل فوري، نظراً لخطورتها على الهاتف وصاحبه في وقت واحد، وهذه هي علامات التجسس أو اختراق الهاتف الشخصي.

1- نفاذ البطارية بشكل سريع على غير المعتاد.

2- مشاهدة تطبيقات لم تقم بتنزيله قبل ذلك ولا تعرفها، فهذا تسلل وتجسس.

3- بطء الهاتف يدل على أنه يوجد به برنامج ضار أو خبيث.

4- ارتفاع استخدام بيانات الهاتف بشكل مفاجئ.

5- صدور تصرفات غريبة من الهاتف، كأن يصدر أصواتاً، أو تجد بعض اختلاف ببعض المواقع.

6- ظهور نوافذ منبثقة كثيرة على هاتفك

7- وجود صور أو فيديوهات لم تقم بتنزيلها.

8- إضاءة الفلاش فجأة.

9- ارتفاع درجة حرارة الهاتف.

10- انظر إلى سجل المكالمات، فإن وجدت أرقام لم تقم بالإتصال بها فهذا تجسس,

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