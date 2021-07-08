بعد طول انتظار.. واتساب على خطى تليغرام وميزة جديدة لتوفير استهلاك الإنترنت وبيانات الهاتف

بواسطة إسلام عوض
واتساب على خطى تليغرام وميزة جديدة لتوفير استهلاك الإنترنت واتساب على خطى تليغرام وميزة جديدة لتوفير استهلاك الإنترنت

يعد تطبيق واتساب من أكثر تطبيقات المراسلة الفورية انتشاراً بين المستخدمين، ويوجد به العديد من المزايا، إلا أنه وحتى الآن ما زال مفتقداً لعدد كبير من الميزات التي توجد في تطبيقات أخرى منافسة مثل تليغرام وغيره،، لذا فإن الشركة المالكة تقوم الآن بتوفير عدد من المميزات وتطويرها ولكن بشكل تدريجي.

واتساب على خطى تليغرام وميزة جديدة لتوفير استهلاك الإنترنت

وكان آخر هذه الميزات التي أطلقها واتس آب على سبيل هو السماح للمستخدم بالوصول إلى مراسلاته عبر أكثر من جهاز في وقت واحد ودون الرجوع إلى الهاتف التي سجل الدخول منه أو حتى اتصاله بالإنترنت.

ولكن الميزة الجديدة التي أضافها واتساب ويعمل على تطويرها الآن وما زالت قيد التجربة، هي أمر مشاركة فيديو بجودة مختلفة، حيث يمكن الآن لمستخدمي واتس أب التحكم في ملفات الوسائط ومنها مقاطع الفيديو التي يتم مشاركتها.

حيث أن النظام الآن يقوم بضبط درجة الفيديو تلقائياً، لكن في الميزة الجديدة بالواتساب والت جاءت بعد طول انتظار تسمح للمستخدمين بالتحكم في جودة الفيديوهات، وهي معروفة باسم “جودة تحميل الفيديو”، حيث يتم إرسال الفيديو بجودة أقل لتوفير استهلاك بيانات الهاتف، وما زالت الميزة قيد التجربة وتم رصدها بالنسخة التجريبية v2.21.14.6 على نظام الأندرويد.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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