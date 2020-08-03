بعد نجاح التجربة في البرازيل .. تطبيق WhatsApp يعتزم توسيع خدمة التحويلات المالية

أطلق تطبيق WhatsApp في وقت سابق خدمة التحويلات المالية ” المدفوعات الرقمية” عبر التطبيق في البرازيل لعدد محدود من المستخدمين على سبيل التجربة، وبعد أن لاقت التجربة نجاحًا هناك، يعتزم واتساب للمراسلات الفورية المملوك لشركة فيسبوك ، توسيع الخدمة ، حيث وحسب موقع Money Control، أطلق التطبيق خدمة المدفوعات الرقمية ” WhatsApp Pay” في الهند بعد استكمال الإجراءات المطلوبة من بنك الاحتياطي الهندي (RBI).

تطبيق WhatsApp

السلطات الهندية ترحب بالخدمة

ومن جهتها السلطات الهندية رحبت بالخدمة، حيث تمت الموافقة بالفعل من البنك الاحتياطي الهندي على تلبية متطلبات توطين البيانات الخاصة به والتي تشمل منها تخزين بيانات المدفوعات، ومعلومات حول المدفوعات أو معاملات التسوية، وبيانات العملاء، وكان البنك تقدم للمحكمة العليا الأسبوع الماضي بإفادة خطية يفصح فيها برضاه عن امتثال واتساب للقواعد الخاصة بتقديم الخدمة داخل الهند، وأنه بالإمكان البدء بالعمل على منصة مدفوعات رقمية.

تقديم واتساب الخدمة تجريبيًا لعدد محدود في الهند

وبناء على موافقة السلطات الهندية المعنية قدم التطبيق خدمة المدفوعات الرقمية على أساس تجريبي لعدد محدود من المستخدمين في الهند، وبهذا الخصوص صرح متحدث باسم واتساب باستعداد الشركة الآن لتقديم خدمة المدفوعات الخاصة بها للمستخدمين في الهند، وتابع قائلًا: “لقد عمل فريقنا بجد للوفاء بهذه المعايير خلال العام الماضي ونجني ثمرة هذا الجهد في الوقت الحالي”.

التجربة مثمرة في الهند

ويمتلك تطبيق واتساب في الهند ما يزيد عن 400 مليون مستخدم مما يجعل خدمة المدفوعات الرقمية تجربة مثمرة وجيدة للشركة ، لذلك قدم الخدمة على أساس تجريبي لعدد محدود من المستخدمين في الوقت الحالي.