أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن راوتر VDSL وهو راوتر فائق السرعة يعمل على تشغيل باقات WE Space الجديدة، كما أن راوتر WE Space الجديد يدعم بشكل رائع السرعات الجديدة للإنترنت المنزلي VDSL، حيث يبلغ سعر الراوتر 400 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة 14%، ويباع الراوتر الجديد من قبل شركة WE بالتقسيط، بدفع مبلغ 5 جنيه شهرياً، والجدير بالذكر ان الراوتر الجديد الذي تطرحه المصرية للاتصالات هو صناعة صينية من قبل شركة هواوي، كما يساعد على تقليل عمليات ضعف الإنترنت والحصول على جودة عالية في استخدام الانترنت المنزلي.

كما أن راوتر VDSL الجديد متوفر بنوعين والنوع الأول (راوتر mid end بسعر 400 جنيه) والثاني (راوتر high end بسعر 600 جنيه)، كما بينت شركة وي انه يحق للعميل الحصول على جهاز راوتر واحد فقط بالتقسيط، وإذا أراد أن يحصل على راوتر VDSL عليه أن يدفع السعر كاش، وان عرض الراوتر الجديد متاح للعملاء الجدد والقدامى.

طريقة الحصول على راوتر VDSL

للحصول على رواتر VDSL الجديد بالتقسيط بواقع 5 جنيه في الشهر، يرجى الذهاب الى احد فروع شركة وي، والتوجه إلى قسم الدعم الفني، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي للعميل، والجدير بالذكر أن المصرية للاتصالات تحمل جزء من تكلفة الراوتر الجديد VDSL لتقديمه للعميل لتشغيل باقات WE Space بجودة عالية.

الفرق بين راوتر ADSL وراوتر VDSL

الراوتر الجديد VDSL يدعم السرعات العالية بشكل قوي وافضل من الراوتر القديم، كما أنه يمكن تحديد سرعات معينة للاجهزة الأخرى مثل هواتف الأطفال، حيث يمكنك تخفيض سرعة اجهزة معينة وتزويد سرعات اجهزة أخرى، كما يدعم الراوتر خاصية “ماك ادرس” وهى نسبة امان الراوتر والتقليل من تطفلات الهاكرز.

راوتر ADSL يدعم سرعات حتى 24 ميجا بايت، بينما راوتر VDSL يدعم سرعات حتى 100 ميجا بايت، كما أن الراوتر الجديد يتميز بقوة شبكة الواي فاي بخلاف الراوتر القديم، كما يتميز راوتر VDSL بامكانيات كثيرة، مثل حظر المواقع وتحديد السرعات.