بكاميرا 200 ميجابكسل سامسونج Galaxy S22 Ultra الخارج يشعل ثورة الجوالات

تسود حالة من الهدوء الذي يسبق العاصفة من قبل شركة سامسونج العالمية، في انتظار إحداثها ثورة جديدة في عالم الجوالات، من خلال طرح هاتفها الرائد الخارق Galaxy S22 Ultra، الذي يحمل مواصفات ربما لم تكن متوقعة هي الأحدث من نوعها، وليكن المنافس الأقوى لسلسلة آيفون 13 المرتقب من آبل، إلا أنه حمل مفاجأة من العيار الثقيلة، إذ يأتي بكاميرا فائقة الدقة 200 ميجابكسل، مع زيادة في وضوح الألوان والتقريب وبيان تفاصيل الصورة.

مواصفات Galaxy S22 Ultra

أما عن أبرز المواصفات التي يحملها هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra الجديد، فيأتي بشاشة يبلغ قياسها 6.81 بوصة من نوع Dynamic AMOLED الأكثر حداثة المحمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، بجودة + WQHD مع تصوير الفيديو والصور بدقة لم توجد حتى الآن في أي موبايل وهي 8K، كما تبلغ دقة الكاميرا الرئيسية 200 ميجابكسل، ما يتجاوز بكثير مستشعرات التصوير في أي كاميرا رقمية احترافية على وضعية التصوير السينمائي.

مواصفات إضافية

يملك الهاتف كاميرا ISOCEL HM3 بدقة 108 ميجابكسل أيضًا.

يملك مستشعر ISOCELL Bright HMX يتجاوز 100 ميجابكسل.

الشاشة: 6.8 بوصة – 120 هوتز – Dynamic AMOLED 2X

الذاكرة الداخلية: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت

الرام: 12 أو 16 جيجابايت

الكاميرا: 108 + 10 + 10 + 12 ميجابكسل

المعالج: Samsung Exynos 2100

البطارية: 5000 ملي أمبير – 25 واط

ألوان وسعر Samsung Galaxy S22 Ultra

أما عن ألوان سامسونج جالاكسي إس 22 ألترا، فيأتي بتشكيلة رائعة تناسب مختلف الأذواق مثل الأسود والفضي والرمادي والبني ولون التيتانيوم الجديد، ومن المتوقع أن يتجاوز سعره حاجز الألفي دولار أمريكي.

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