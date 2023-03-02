بلوسكي “Bluesky” المُنافس الجديد لتويتر يصل إلى متجر التطبيقات

وصل تطبيق Bluesky، المشروع اللامركزي الجديد الذي تم إنشاؤه في الأصل داخل Twitter، إلى Apple Store App Store كشبكة اجتماعية للاتصال فقط.

وتظهر لقطات الشاشة المدمجة مع التطبيق في المتجر أن تطبيق Blosky مشابه جدًا لمنصة Twitter الحالية، خاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني وصفحات الملف الشخصي.

يُذكر أن “جاك دورسي”، المُؤسس المشارك لـ Twitter والرئيس التنفيذي السابق، يقف وراء هذا إطلاق المشروع، وقد عمل لأشهر على التطبيق المدعوم ببروتوكول وسائط اجتماعية مفتوح المصدر، يُسمى بروتوكول النقل المصادق أو بروتوكول AT.

ويصف بلوسكي “Bluskay’ نفسه بأنه شبكة اجتماعية فيدرالية حيث توجد العديد من الشبكات المنفصلة داخل مركز واحد.

وفقًا لـ Bluskay، يعتمد بروتوكول النقل الموثوق على أربعة قواعد رئيسية وهي: الأداء، الخوارزميات، قابلية الحساب، قابلية التشغيل البيني، ويجب أن يسمح هذا الإطار للمُستخدم بنقل بيانات حسابه بسهولة إلى مزود Blossky آخر، بالإضافة إلى منحهم مزيدًا من التحكم فيما يرونه على الشبكة.

بينما جعلت Blossky تطبيقها متاحًا تجريبيًا للمطورين، خاصة في أكتوبر الماضي، ويبدو أن الشركة الآن ترغب في توسيع الاختبار ليشمل المزيد من المستخدمين من خلال إتاحته في متجر التطبيقات.

بالإضافة إلى ذلك، يُقدم موقع Blossky الإلكتروني أي تفاصيل أخرى حول موعد إتاحة التطبيق لعامة الناس، ولا عدد المُختبرين الذين سيُسمح لهم باستخدام هذا التطبيق، ولكن يُمكن لأولئك الذين يرغبون في الاختبار من خلال الدخول إلى قائمة الانتظار.

أثارت حقيقة أن التطبيق تم إنشاؤه داخل Twitter مخاوف بشأن مصيره مُستقبلاً، بعد أن ذهبت أعمال الشركة إلى مالكها الجديد ومديرها التنفيذي “Elon Musk”، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الشبكة الاجتماعية تعتمد على Twitter للتمويل.

لكن في العام الماضي، انفصلت Blossky عن تويتر لتُصبح شركة مُنفصلة قائلة إن الاستقلال الذاتي مُهم لنجاح أي مشروع في العالم.

يصل منافس Twitter التالي Blusky إلى متجر التطبيقات، وبالنظر إلى لقطات الشاشة المنشورة على App Store وتلك التي نشرتها Crunch، يعتقد موقع الويب التكنولوجي، الذي جرب التطبيق، أن Blosky يبدو واعدًا، ولديه ميزة وجود صفحات رئيسية منفصلة والبحث والإشعارات بالإضافة إلى وظيفة إعادة التوزيع مُماثلة لوظيفة إعادة التشغيل.

هذا، ولازال لم يُعرف بعد متى أو ما إذا كانت Blossky تُخطط لإطلاق تطبيقها لمُستخدمي Android أيضًا.