بعد تحدث بوبجي الجديد نزلت شخصية فيكتور الجديدة في لعبة ببجي، والكثير من عشاق لعبة بوبجي يريدون معرفة طريقة الحصول على شخصية فيكتور وتطويرها، حيث تتميز الشخصية الجديدة فيكتور برقصات مميزة وممتعة، وهدايا مختلفة وبدلات وأزياء مميزة، والجدير بالذكر أن فيكتور هى شخصية يمكن لأي لاعب في بوبجي الحصول عليها، كما أن هذه الشخصية تستطيع استخدام الأسلحة البيضاء والمولوتوف في اللعبة باحترافية، وخاصة في مود الزومبي الجديد بلعبة بوبجي، وشخصية فيكتور في ببجي تعمل على تطوير سلاح MSG الرشاش، كما يمنح فيكتور عملة (H) والتي يمكن للاعبين شراء العديد من الاضافات كالبدلات وتطوير الأسلحة والهدايا، وقت نزول الحدث.

من هو فيكتور في لعبة ببجي

تصف لعبة Pubg Mobile شخصية فيكتور [انها شخصية تحب السلاح وتعمل على تطوير الأسلحة، وهو مهووس بالبنادق الآلية الرشاشة، وهو يقضى وقت طويل بعمل أبحاث في الأسلحة، ويمتلك ازياء جذابة وعصرية، ويفضل استخدام الأسلحة البيضاء والمولوتوف، وهو يعمل على تطوير سلاح MSG الرشاش وهو سلاحه المفضل في لعبة بوبجي باستمرار.

طريقة الحصول على شخصية فيكتور في لعبة بوبجي

بعد نزول شخصية فيكتور في لعبة ببجي يسعى الكثير من عشاق ببجي حول العالم في معرفة شخصية “victor” الجديدة، والتي تكون موجود مع مود الزومبي في تحديث بوبجي الجديد، وسوف نوضح بالصور لكل لاعبى ببجي حول العالم كيفية الحصول على شخصية فيكتور في لعبة ببجي.

في البداية التوجه إلى صندوق الهدايا الذي تم اضافته في اللعبة مع مود الزومبي كما توضح الصورة.

ومن ثم اختيار “it is the day”.

ثم الضغط على المزيد من المعلومات لتظهر لك معلومات عن شخصية فيكتور الجديدة كمقدمة للشخصية، وبالتالي يحصل المستخدم على عملة فيكتور الرمزية كما توضحها الصورة.

وبالتالي يمكنك الحصول على بدلات وصناديق وهدايا وتطوير اسلحة مجاناً من خلال لعبة ببجي، كما أن شخصية فيكتور تتطور بحسب مستويات اللاعب، وخاصة اللعب في مود الزومبي.

كما يمكنك التعديل على البدلات واختيار افضل ملابس لعبة ببجي والاستمتاع بتجربة جديدة في تحديث ببجي الجديد، وخاصة مع اللعب بشخصية فيكتور صاحب الرقصات الاستعراضية المذهلة.

تطوير شخصية فيكتور

يمكنكم تطوير الشخصية باستمرار وذلك بالدخول على “استخدام” وليس الحصول على الشخصية فقط والخروج، وبالتالي لكي تكون الملابس متاحة للشخصية في المخزن، لابد من الضغط على استخدام، وهذه الخطوة الأولى في تطوير الشخصية، في لعبة ببجي موبايل توجد 10 مستويات لشخصية فيكتور، وتتنوع هذه المستويات باضافات مميزة، منها الأصوات والاسلحة وكذلك مجموعة من الدروع ومهارات الرقص.

كما أن تطوير الشخصية متاح بوضع الزومبي من خلال خريطة “ايفو جراوند” من خلال الانتقال إلى مستويات مختلفة، حيث فيكتور شخصية تتطور باستمرار.