بيتزا بابا جونز البحرين رقم الهاتف لجميع الفروع

مطعم بابا جونز هو سلسلة مطاعم دولية مشهورة بتقديمها لللوجبات الأمريكية مثل البيتزا والباستا والسندويشات والأجنحة المشوية، يوجد عدة فروع للمطعم في مملكة البحرين، بما في ذلك في مجمع البحرين التجاري، السيف، والرفاع.

رقم بابا جونز البحرين

إذا كنت تبحث عن رقم مطعم بابا جونز في البحرين، فإن الرقم الصحيح هو 17506070،

رقم بابا جونز المحرق 17506070

يمكن الإستفادة من الرقم المذكور أعلاه للتواصل مع جميع فروع بابا جونز بيتزا ويشمل بكل تأكيد الفروع التالية: المنامة، الرفاع، مجمع السيف، توبلي، العدلية، سار، المحرق.

فروع بيتزا بابا جونز في البحرين

فرع العدلية

بابا جونز بيتزا، أبراج العدلية بجانب سوبرماركت الجزيرة وبالقرب من محطة الماحوز للبترول، يكون على شارع الشيخ عيسى بن سلمان 3825.

فرع الجفير

يمكن تتبع موقع بابا جونز الجفير على خرائط جوجل من هنا، وهو يقع بالقرب من فندق the k

فرع الهملة

يطل مطعم بابا جونز الهملة على شارع الهملة وبالقرب من مونتريال للسيارات، ومع ذلك فإن موقع بالمطعم قريب جداً من ديري كوين.